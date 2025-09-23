«Las ollas están vacías»: organizaciones reclaman alimentos para comedores ante «el ajuste más grande de la historia»

El Frente de Lucha Piquetero movilizó hasta el Ministerio de Capital Humano y, en Mar del Plata, la jornada tuvo réplica frente a la Municipalidad

organizaciones sociales y políticas agrupadas en el Frente de Lucha Piquetero cortaron la calle Hipólito Yrigoyen en reclamo por alimentos para los comedores comunitarios de los distintos barrios de la ciudad.

La movilización se dio en el marco de una jornada de lucha piquetera a nivel nacional por lo que en Ciudad de Buenos Aires la convocatoria se da en el ingreso del Ministerio de Capital Humano, dado que la convocatoria busca repudiar las «falsas auditorías» a comedores barriales que, según reconoció la ministra Sandra Petovello ante la justicia, nunca se realizaron.

Liliana Gregorini, referente marplatense del Polo Obrero, confirmó a Mi8 que el Gobierno Nacional «no manda alimentos para los comedores populares hace dos años», lo que ubica a los sectores vulnerables en una «emergencia nacional de hambre».

«Los compañeros no están cobrando nada más que un programa congelado hace dos años en $78.000, y tenemos el agravante de que Petovello dijo que sacó los alimentos a los comedores porque no existían, pero fue imputada por la justicia porque le pidieron la información y confesó que nunca los había auditado. Faltan 50 toneladas de alimentos que nunca se repartieron y las auditorías no se realizaron. Nos roban la comida a los pobres, no a los country«, agregó.

El gobierno Municipal, según relataron los responsables de los comedores y merenderos, tampoco apoya alimentariamente a los barrios, por lo que la situación es gravísima. «Ya venía grave la situación pero hace dos años es irreversible. Milei ya dijo que va a seguir con el ajuste a los pobres, a los jubilados, a las personas con discapacidad: nunca a los ricos», sentenció Gregorini.

Frente al municipio se congregan diversas organizaciones sociales que conforman el Frente de Lucha Piquetero, entre las que se encuentran el Polo Obrero, Cuba, el Movimiento Teresa Rodríguez y Buel. «En un contexto donde la sociedad está pasando la peor crisis social y económica, Milei y Petovello llevan adelante el ajuste más grande de la historia argentina, acompañado de coimas y choreos», expuso la convocatoria a movilizar en la intersección de Yrigoyen y Luro.

«Ya tenemos claro que no van a conseguir trabajo genuino pero necesitamos que aumenten la ayuda en los cobros o en la entrega de alimentos urgente», finalizó la referente social.

Fuente: Mi8

