Las Pastillas del Abuelo regresan a Tandil y Mar del Plata

MÁS INFO SOBRE LAS PASTILLAS DEL ABUELO En el año 2002 comienzan su carrera con la grabación de un demo, “El Sensei”, canción que se hizo muy popular y quedó como un mito en la carrera de la banda, ya que nunca se editó en ninguno de sus discos. Mucha magia envuelven los comienzos de Las Pastillas del Abuelo, desde que ganaron El Bombardeo del Demo, programa muy importante de las radios de Argentina y desde que dejaron gente afuera en su primer show en vivo en la Colorada , que sin tener disco el público ya coreaban todas sus canciones y los conocían por sus famosas y clásicas pintadas callejeras.



Las Pastillas del Abuelo han tocado en numerosos Festivales durante estos 20 años: PEPSI MUSIC – GESELL ROCK – BARADERO ROCK – COSQUÍN ROCK – OLAVARRÍA ROCK – PILSEN ROCK – BA ROCK – TARAGUI ROCK – COSQUÍN ROCK y han agotado los principales venues de toda la Argentina TEATRO COLEGIALES – TEATRO FLORES – TEATRO VORTERIX – LA TRASTIENDA – ESTADIO FERRO – ESTADIO ATENAS LA PLATA – ESTADIO MALVINAS ARGENTINAS – PARQUE ROCA – LUNA PARK – MOVISTAR ARENA – ESTADIO OBRAS – PLAZA DE LA MÚSICA – HIPÓDROMO DE ROSARIO – TECNOPOLIS – DIREC TV ARENA – HIPÓDROMO DE PALERMO – MOVISTAR ARENA Han recorrido con mucho éxito toda la Argentina, Latinoamérica y Europa, llegando a actuar hasta en La Habana, capital de Cuba.