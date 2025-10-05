LAS PELOTAS REGRESA A LA CIUDAD DE LA PLATA.

LAS PELOTAS festeja sus 36 años de carrera con gira por todo el país.

El próximo sábado 22 de noviembre, la banda liderada por German Daffunchio se presentará en el Teatro Ópera de la ciudad de La Plata en el marco del 73 aniversario del mítico recinto, mientras se encuentra en proceso de grabación de su nuevo disco de estudio.

Entradas a la venta por sistema Livepass y boletería del teatro

Comprando con tarjetas del Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interes

Pensar al rock nacional sin LAS PELOTAS es pensarlo sin esa pata que supo conjugar la poética popular con una idea de mundo cohesiva y clara. Con contundencia y compromiso, la banda atravesó sus propias eras conectando y ampliando las fronteras de su decir, siempre evolucionando y siempre apostando por una trascendencia mundana, al alcance de un acorde.

La banda nos cuenta : Jamás pensamos hasta cuando íbamos a seguir tocando .. 36 años arriba de los escenarios hablan de muchas cosas vividas .. Lo más sorprendente es que seguimos siendo felices tocando , componiendo y haciendo música.

Tras la disolución de la mítica banda Sumo, Germán Daffunchio decide darle vida a LAS PELOTAS, uno de los grupos que encabezó el rumbo de cambio en la historia del Rock Nacional.

Con 36 años de carrera e incontables presentaciones en vivo, LAS PELOTAS se convirtió en indiscutible referente musical. LAS PELOTAS se destaca por su inigualable capacidad de entrelazar el rock más puro con grandes canciones donde la lírica profunda y contundente ocupa un lugar protagónico.

La banda sigue en carrera. Mientras finalizan la grabación de lo que será su próximo trabajo discográfico

LAS PELOTAS

German Daffunchio – Voz, guitarras.

Gabriela Martinez – Bajo, coros.

Tomás Sussmann – Guitarras.

Sebastian Schachtel – Teclados.

Gustavo Jove – Batería.

Gaspar Daffunchio – Guitarras

Alejandro Gomez Ferrero – Trompeta, coros, percusión.

Comentarios

comentarios