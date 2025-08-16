Las prepagas ya confirmaron un aumento para septiembre

Los afiliados deberán ajustar aún más sus bolsillos de cara a un incremento de los planes a partir del 1,9% de inflación en julio

Empresas de medicina prepaga empezaron a notificar a los afiliados los ajustes que tendrán sus cuotas de planes de salud de septiembre. En promedio, los aumentos oscilan entre 1,4% y 2,9%.

Los incrementos fueron cargados en el nuevo sistema digital obligatorio de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), donde a partir de ahora los usuarios pueden consultar todos los detalles a través de una plataforma digital que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

Al menos nueve firmas les informaron a sus afiliados cuáles son los nuevos valores de los aranceles correspondientes a septiembre. Entre los aumentos confirmados, se encuentran las firmas Ampes Salud, Apres Cobertura Médica y Así Salud, que aplicarán aumentos de 1,6%. Ese incremento también lo aplicarán Grupo LPF, Asistir Servicios y Osmita Promoviendo Salud.

En tanto, Colegio Médico de La Pampa hará un ajuste más elevado que llegará a 2,9%, seguido por Corporación Médica que fijó un alza de 1,9% en sus cuotas, al igual que Prevención Salud. Por su parte, los aranceles de Nobis Medical tendrán una suba de 1,4% en septiembre.

Se espera que las demás compañías informen los incrementos en las próximas horas en la plataforma de la Superintendencia de Servicios de Salud que centraliza los datos.

Las empresas deben informar de forma mensual los precios diferenciados por plan, franja etaria y por región del país. De este modo, los usuarios pueden evaluar alternativas reales y tomar decisiones informadas.

Fuente: Ahora Mar del Plata

