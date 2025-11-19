Las reservas en balnearios ya igualan los niveles 2024: «Estamos auspiciosos, Mar del Plata va a ser la elegida»

Desde la Cámara de Balnearios y Afines celebraron los niveles de reserva para el fin de semana largo y auspiciaron una buena temporada de verano: «Estamos conformes y esperamos que las reservas crezcan».

Este 1 de diciembre arranca oficialmente la temporada de balnearios, por lo que los paradores distribuidos en distintos puntos de la ciudad se preparan de la mejor manera para recibir tanto al turismo que comienza a llegar a Mar del Plata, como a los locales que, en algunas zonas costeras, representan altos porcentajes de la ocupación en carpas.

«Esperamos que este fin de semana venga mucha gente de último momento, que es un factor muy importante, para completar los niveles de reservas. Estamos auspiciosos en ese tema, Mar del Plata va a ser la elegida«, consideró Nélson Díaz Aguirre, referente de la Cámara de Balnearios y Afines a Canal 8.

El nivel de reservas al que hace referencia Díaz Aguirre se vincula con los datos brindados por los hoteleros, que confirmaron a Mi8 que este fin de semana, probablemente, sea el mejor del año: a una semana del primer feriado las reservas ya alcanzaban al 70% y en las últimas horas ascendieron un 10% más.

En materia de balnearios, «las reservas a esta altura son similares al mismo período del año pasado. Estamos conformes y esperamos que crezca y la ciudad sea convocante durante toda la temporada». Parte de ese porcentaje de reservas confirmadas corresponde a los marplatenses que ocupan carpas durante todo el verano: «En La Perla entre el 60% y el 80% de las reservas son marplatenses».

Arrancamos la temporada el 1 de diciembre con la temporada de balnearios y eso va a generar que mucha gente venga y consulte. La opción que damos es importante, trabajamos entre todas las cámaras para ser atractivos en los precios y para dar las mejores prestaciones», agregó el referente.

Tras un 2025 marcado por la constante incertidumbre, «hoy la gente piensa en encontrar alternativas para disfrutar con su familia o su grupo, y nuestra ciudad es maravillosa». «Además, vamos a tener buen clima. Falta más temperatura pero va a llegar: el marplatense ya sale a caminar, a correr por la costa, donde hay mucha gente», consideró Díaz Aguirre.

Además de recorrer la costa aprovechando el sol, los marplatenses que alquilan carpa representan un gran porcentaje de las reservas hasta el momento: «Nos eligen, estamos conformes con eso y tratamos de darles la mejor opción, todos los años con un poquito más, para que nos vuelvan a elegir«.

Fuente: Mi8

