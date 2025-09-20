Las ticketeras de Walker regresan con una nueva edición en Mole Club Mar del Plata

Sábado 20 de septiembre

De 21 a 04 hs

Mole Club (Gascón 3158)

Este sábado llega la vuelta de Walker y sus ticketeras, una propuesta que combina música, diversión y sorpresas en Mar del Plata. La cita será el sábado 20 de septiembre, desde las 21, con un line up que promete una noche a pura fiesta.

El evento contará con cabina de fotos, stand de glitter y distintas experiencias para el disfrute del público. Además, se realizarán sorteos de bebidas durante toda la noche.

Las ticketeras estarán disponibles en formato efectivo con los siguientes valores:

1 consumición: $10.000

3 consumiciones: $18.000

5 consumiciones: $26.000

Quienes adquieran la promo de 3 entradas podrán disfrutar de pizza gratis entre las 21 y las 23:30, beneficio válido únicamente con reserva previa.

