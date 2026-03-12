Las ventas de las pymes bajaron un 5,6% en febrero y hay preocupación: «Hay aversión a la inversión»

El consumo en comercios minoristas acumula diez meses consecutivos en baja, según Came. El presidente de Apyme, Gustavo Casciotti, advirtió sobre la caída del poder adquisitivo, el aumento de costos y una menor inversión.

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) volvieron a caer en febrero un 5,6% y la tendencia es muy similar en Mar del Plata, lo que genera una «aversión a la inversión» por parte de los emprendedores ante esta situación de incertidumbre.

Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), las ventas de los comercios pymes retrocedieron un 5,6% interanual en febrero y acumulan diez meses consecutivos de caída. Además, el consumo registró en el primer bimestre del año una baja del 5,2% frente al mismo período de 2025.

En Mar del Plata, el dirigente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Gustavo Casciotti, aseguró que la situación nacional también se refleja a nivel local y señaló que desde la entidad observaron en el último tiempo “una caída sostenida del nivel de ventas”.

“Los clientes de las pymes son trabajadores, formales e informales, y jubilados. En una ciudad como Mar del Plata, que tiene una gran cantidad de adultos mayores, ese sector es clave para el consumo. Y lo que vemos es una pérdida de poder adquisitivo, porque los precios aumentan por encima de salarios y jubilaciones”, explicó.

Trabajadores de una empresa pesquera.

En ese sentido, sostuvo que el peso de los servicios públicos en el presupuesto familiar es cada vez mayor. “La canasta de servicios (luz, gas, transporte, telefonía) viene consumiendo porciones crecientes del ingreso disponible de las familias”, afirmó, y advirtió que el escenario podría agravarse con nuevos aumentos tarifarios.

Según Casciotti, las pymes enfrentan además un aumento de costos que complica aún más la situación del sector. “Vendemos menos porque la gente tiene menos plata, pero además venimos padeciendo un incremento progresivo de los costos, incluso creciendo en dólares”, señaló.

Por otra parte, analizó el impacto de las importaciones en distintas actividades productivas. “Los productos importados vienen diezmando un sinfín de actividades. Mar del Plata es una ciudad emblemática de la industria textil y ese sector es uno de los más perjudicados, pero el problema alcanza a muchos otros rubros”, sostuvo.

«Hay cierta aversión a la inversión»

El referente de Apyme advirtió además que el actual contexto económico desalienta nuevas inversiones. De hecho, el informe de Came manifiestó que el 57,6% de las pymes considera el marco como no apto para desembolsos.

“Hay cierta aversión a la inversión. El empresario no la está viendo”, afirmó. Y agregó: “Frente a este panorama, lo que predomina es una actitud de esperar y ver cómo evoluciona la situación”.

El impacto también se refleja en el empleo. Según indicó, en Mar del Plata se registran suspensiones en algunas industrias y cierres de comercios en distintos barrios, pero no una oleada de despidos de gran magnitud, a excepción del caso de Textilana, donde hubo 175 suspensiones. “Vemos pérdidas de puestos de trabajo por goteo. Comercios o plantas pesqueras que cierran, negocios que reducen personal o suspensiones en la industria”, explicó.

El dirigente también alertó sobre un proceso creciente de precarización laboral, ya que «la gente pierde el empleo formal y sale a rebuscársela con changas o aplicaciones». Eso implica menores ingresos y menos consumo, lo que vuelve a afectar a las pymes. Es un círculo vicioso”, indicó.

Si bien no existen estadísticas consolidadas sobre cierres de empresas en la ciudad, desde el sector advierten que distintos rubros registran una reducción de comercios en actividad. “Pensar en unas 200 o 250 pymes menos en Mar del Plata no sería descabellado”, estimó, en base al número de 20.000 pymes cerradas desde noviembre de 2023 a septiembre de 2025 de acuerdo al relevamiento realizado por el Instituto Argentina Grande con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa).

Frente a este escenario, Apyme y otras entidades empresarias impulsaron en el Congreso un proyecto de ley para declarar la emergencia pyme, con medidas orientadas a mejorar el acceso al crédito y aliviar el impacto de tarifas y costos. Sin embargo, la iniciativa no llegó al recinto.

Fuente: MI8

Comentarios

comentarios