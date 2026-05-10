Las ventas minoristas pyme volvieron a caer en abril y acumulan una baja de 3,5% en 2026

El comercio pyme registró una caída interanual del 3,2% durante abril, con retrocesos en seis de los siete rubros relevados por CAME. Aunque las ventas online mostraron una mejora, el consumo sigue golpeado por la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de costos y la cautela de los hogares.

Las ventas minoristas pyme registraron en abril una caída del 3,2% interanual a precios constantes y profundizaron el deterioro del consumo interno durante el primer tramo del año. Así lo reflejó el último relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que además mostró una contracción mensual del 1,3% y una baja acumulada del 3,5% en el primer cuatrimestre de 2026.

El informe evidenció que la actividad comercial continúa mostrando señales de debilidad, en un contexto donde el consumo sigue concentrado en bienes esenciales y en compras vinculadas a necesidades inmediatas o de recambio estacional. La búsqueda de promociones, descuentos y financiamiento en cuotas continúa dominando el comportamiento de los consumidores.

La retracción de las ventas sigue sin mostrar un repunte desde el año pasado

A esto se suma el impacto creciente de los costos operativos, tarifas y servicios básicos, que según señalaron desde la entidad empresaria reducen la capacidad de maniobra de los comercios y afectan directamente la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas.

La mayoría de los rubros continuó en baja

El relevamiento sectorial mostró que seis de los siete rubros analizados registraron caídas interanuales durante abril.

Los retrocesos más fuertes se dieron en:

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: -12,3%

Perfumería: -7,2%

Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción: -4,2%

También mostraron caídas otros segmentos vinculados al consumo cotidiano y semidurables, reflejando que la desaceleración del gasto sigue siendo amplia y transversal. La única excepción fue el rubro Farmacia, que registró una suba interanual del 6,1%, impulsado principalmente por productos vinculados a salud y consumo esencial.

Desde CAME remarcaron que el nivel de actividad continúa condicionado por la debilidad de la demanda interna y por la pérdida de poder adquisitivo de los hogares.

Uno por uno, los sectores más afectados este mes

Uno de los pocos indicadores positivos del informe estuvo vinculado al canal digital. Las ventas online realizadas por comercios con local físico crecieron 8% interanual en abril y mostraron además un incremento mensual desestacionalizado del 0,7%. Sin embargo, desde la entidad aclararon que esa mejora no alcanzó para revertir la caída del índice general de ventas minoristas.

En muchos casos, el comercio electrónico funcionó como una herramienta para sostener parte de las operaciones y compensar parcialmente la menor circulación en locales físicos, aunque sin lograr revertir el escenario general de retracción.

Comercios cautelosos y pocas expectativas de inversión

En cuanto al estado actual de los comercios, el informe mostró una leve mejora en la percepción empresarial respecto de marzo. El 53,3% de los comerciantes consideró que su situación se mantiene estable respecto del año anterior, lo que representó un aumento de 2,5 puntos porcentuales frente al mes previo.

En paralelo, el segmento de empresarios con percepción negativa cayó del 42,2% al 39,6%. Sin embargo, pese a cierta moderación en el deterioro, las expectativas continúan siendo cautelosas.

El 49% de los encuestados consideró que la situación económica de su negocio se mantendrá igual durante los próximos 12 meses, mientras que el 37,2% espera una mejora y el 13,8% proyecta un empeoramiento. Al mismo tiempo, la mayoría de los comerciantes sigue postergando inversiones.

Según el relevamiento, el 58,7% considera que actualmente “no es un buen momento para invertir”, frente a un 12,6% que sí percibe oportunidades favorables y un 28,7% que todavía no tiene una posición definida.

Desde CAME señalaron que la volatilidad en los costos de reposición, la baja demanda y el aumento de gastos fijos continúan siendo los principales factores detrás de esa cautela.

Fuente: Ámbito

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