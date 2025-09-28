¿Levanta la primavera? Cómo estará el clima este domingo 28 de septiembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una temperatura máxima de 18 grados. Qué va a pasar con el cielo.

De cara al cierre del último fin de semana de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es optimista en cuanto al clima en Mar del Plata.

La jornada comenzará con 6 grados y un cielo algo nublado. Asimismo, el viento soplará desde el suroeste a entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de entre 42-50 km/h.

Para la tarde, en tanto, la temperatura aumentará notoriamente, alcanzando la máxima esperada para este domingo: 18 grados y cielo parcialmente nublado.

Finalmente, para la noche, el termómetro indicará un descenso en la temperatura, bajando hasta los 13 grados. En cuanto al viento, bajará su intensidad a entre 7 y 12 kilómetros por hora desde el oeste.

