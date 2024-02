Ley ómnibus: tras el fracaso en el Congreso y el escrache, Javier Milei decidió que no se vuelva a tratar

Luego de no llegar a un acuerdo en el Congreso, el jefe del bloque de Diputados de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, señaló que la ley ómnibus no se va a tratar, por decisión del presidente Javier Milei.

Con Milei de gira internacional, alejado del escenario del Congreso Nacional, donde la oposición le propinó ayer un duro golpe a La Libertad Avanza, Zago confirmó en declaraciones periodísticas que la aventura del megaproyecto llega no se llevará a cabo. Al menos con la estrategia confrontativa que adoptó Milei, alejado de la negociación y de la búsqueda de consensos con los espacios dispuestos a acompañar al Gobierno.

“La ley no se volverá a tratar así como se la mandó al Congreso de la Nación. El Presidente ha tomado la determinación. Dijo que para que destrocen la ley no vale la pena y no vamos a tratarla de vuelta”, dijo Zago esta noche a LN+.

