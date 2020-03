LIMON: Regresó de su gira por el interior del país y se presentará en el Festival Lollapalooza

PRÓXIMA PRESENTACIÓN: LOLLAPALOOZA 2020 SÁBADO 28 DE MARZO – 12:15hs APERTURA DEL ESCENARIO PRINCIPAL

El 8 de marzo LIMON comenzó una nueva gira hacia el interior del país, esta vez con foco en el festival Cosquín Rock.Los festivales siempre son especiales, esta vez compartieron camarín con Zero Kill. A la 1am aproximadamente subieron al escenario, para personas expectantes y brindaron uno de los shows mas hipnóticos de la jornada. En una secuencia de visuales neón y partes sónicas generaron el clima en donde se sienten mas cómodos.Subió al escenario a “bitboxear” Big Papa al beat de “Amnesia”, que se convirtió en una hermosa experiencia.Allí presentaron por primera vez en vivo su nuevo single “Basta”.

Luego del Cosquín Rock, la banda viajó hacia San Luis para presentarse en All Right Bar donde fueron recibidos otra vez, espectacularmente. Esa misma noche tocaron junto a la banda local Costa de Papel.Al otro día partieron temprano hacia Mendoza, donde bajo el ciclo de Indie Fuertes, dieron su primer concierto en la provincia, en Juglar Bar, junto a Thisonantez y Abril En Llamas. La gente se mostró muy entusiasmada, compartiendo con la banda muchos mensajes y fotos.

El 20 de marzo LIMON estará estrenando su nuevo single junto con su respectivo videoclip titulado “Basta”, mostrando una nueva faceta de la banda para este 2020. Asimismo, la presentación oficial de esa canción será en el Lollapalooza de Argentina, el día sábado 28 de marzo a las 12:15hs donde la banda estará abriendo el escenario principal.

ACERCA DE LIMON

LIMON es una banda de rock alternativo formada en argentina en el año 2015 por Ezequiel Amster (voz y bajo), Pedro Blumenfeld (voz y guitarra), Andrés Mindlin (guitarra, programaciones y coros), Tomás Hepner (sintetizadores) y Joaquín Echandi (batería).

LIMON comprende una variedad de elementos musicales que van desde guitarras distorsionadas hasta momentos electrónicos donde los sintetizadores toman protagonismo y es mediante esta combinación con la que LIMON genera guiños más allá del rock nacional con bandas de otros países como Kasabian, Strokes, Franz Ferdinand y Foster The People. Entre fines del 2017 y comienzos del 2018 LIMON lanzó dos singles, “(Ya) no existo” y “Desnudos”. En ellos se pueden apreciar los átomos de este nuevo universo de la canción sónica.

En noviembre de 2018, la banda da a luz a su primer LP “Una Casa sin Espejos”, precedido por el Single “No nos van a Encontrar”, en el cual la banda refleja su inquietud por la identidad y el mundo moderno; algo que todos sabemos pero que nadie dice. Colores contrastantes, glitches digitales, y un renacimiento son algunos de los elementos que se plantean en el videoclip de esta banda que tiene mucho para decir.

En 2019 se presentaron en dos ocaciones en Capital Federal, primero en el mes de junio en La Tangente y luego en noviembre en Lucille. Ambos con entradas agotadas.En el mes de noviembre, LIMON fue por primera vez de gira al interior del país, presentándose en las ciudades de Córdoba, San Luis y Rosario.El “Videotour” es un documento fílmico de los shows en dichas provincias realizadas en All Right Bar, Bela Lugosi Bar (junto a FIU y Rinco) y en Fauna Bar (junto a Muñecas).El video se completa con imágenes que documentan el viaje en la ruta y la convivencia de una banda en plena gira.El “Videotour” fue documentado por Sofía Abadi y LIMON; la producción estuvo a cargo de Manuel Bustos y el montaje fue realizado por Nico Severino.

