LITERAL DESPIDE EL AÑO EN MAR DEL PLATA Y CARILÓ

Literal cierra el 2024 con dos shows en la costa Atlántica, este ha sido un año de intenso trabajo y grandes gratificaciones con la mayor cantidad de show en Estados Unidos en su carrera, abrieron los shows de Movistar Arena y Teatro Gran Rex para Virus, fueron elegidos por Air Supply para abrir su show en el país, fueron oppening del show de Ciro y los Persas en Miami, de Los tipitos en el Gran Rex, entre otros, además de sus Ft´s con Lito Nebia en su tema ¨Rey Toro¨, Rolo Sartorio fue invitado en la canción ¨Que final¨, se presentaron en Niceto Bar y lograron obtener la autorización para editar su cover de ¨Fly me to the moon¨

Literal, la banda más escuchada en las plataformas digitales en los últimos tiempos despide el año en la costa atlántica. El 13 de diciembre se presenta en Mar del Plata, Cangapol Gaarage- Almafuerte 249 y el 14 de diciembre en Cariló, Templeton-Boyero 1498.

Desde que empezó su carrera no pararon de tocar ni de cosechar éxitos: sus videos como No le Ganamos a Nadie, en feat con Cucho Parisi, cantante los Auténticos Decadentes, tuvo récord de vistas en youtube, supero el millón de views, al igual que el hecho con Joaquin Levinton, cantante de turf “Mala Mia”, el ultimo lanzamiento, canciones como Yendo Llendo en feat con Rolo Sartorio, cantante de La Beriso, sonaron en las principales radios de Argentina, grabaron canciones de Nito Mestre y están armando dos canciones en exclusiva a dúo con el músico, tocaron en vivo con grandes de la escena nacional como Marcelo Moura, abrieron shows de artistas de la talla de La Oreja de Van Gogh, Alejandro Lerner, La Beriso en Miami, Kapanga, Estelares en La Trastienda, entre otros, tocaron en festivales tradicionales como el Cosquín Rock y el Baradero Rock, sus canciones tienen miles de escuchas en spotify, lograron tocar y grabar en EEUU dos temas con Nic Collins en la batería, hijo de Phli Collins y actual baterista de su banda de su padre, “Como me Cuesta decir que No” y “Yendo Llendo”.



Literal es una banda de rock pop argentina radicada en USA que se ha presentado en varios escenarios de los dos países. Ya cuentan dos dos discos de estudio en su haber “Literal” y “ La Palabra” y miles de singles editados en plataformas digitales. Se caracterizan por las grandes producciones en sus videos “Como me cuesta decir que No” protagonizado por Toto “El Angel” Ferro, “No le Ganamos a Nadie” con Cucho Parisi y Coco Silly y “Mala Mia” con Joaquín Levington, cantante de Turf. Su último single Como me Cuesta decir que No en feat con Fabiana Cantilo batió records de escuchas en Spotify . Ahora ya podemos disfrutar de su último EP “Remando en Dulce de Leche”.

