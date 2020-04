Mar del Plata:…

MIRÁ EL VIDEO Y LEÉ LA LETRA. Los legendarios The Rolling Stones publicaron su nueva canción: «Viviendo en una ciudad fantasma», la primera en ocho años. Iba ser incluida en su próximo álbum, pero por la pandemia la banda decidió adelantar su lanzamiento

El tema, anunciado a través de sus redes sociales, fue grabado en Los Ángeles y Londres el año pasado y se terminó en medio del aislamiento provocado por la pandemia del nuevo coronavirus.

Fue compuesto por el habitual tándem Mick Jagger/Keith Richards, y terminada durante el aislamiento, en Los Angeles y Londres.

«Yo soy un fantasma, caminando por una ciudad fantasma», canta Mick Jagger en una canción que tiene todo el espíritu blusero del grupo y una letra premonitoria a la realidad de varias metrópolis mundiales.

El último disco de estudio publicado por los londinenses fue «Blue & Lonesome», en 2016.

La tenían compuesta antes de empezar el confinamiento e iba a formar parte de su próximo disco, pero su título va tan al pelo con la crisis que estamos viviendo que decidieron publicarla ya.

La canción, a su vez, tiene su propio video clip que muestra a la ciudad de Londres, sus calles y su sobterraneo completamente vacíos en medio de la pandemia y fue subido al canal de YouTube de la banda inglesa:

«‘The Stones estábamos grabando material nuevo en el estudio antes de la cuarentena y había una canción que pensamos tenía una resonancia especial dadas las circunstancias que nos está tocando vivir. Hemos trabajado en ella en aislamiento. Y aquí está. Espero que os guste.», dice Mick Jagger en el comunicado que acompaña el lanzamiento.

«Antes de la cuarentena estábamos trabajando material nuevo en el estudio, y había una canción que pensamos que tenía una resonancia especial, dadas las circunstancias que nos está tocando vivir», explicó Jagger.

Richards, por su parte, agregó: «Grabamos el tema hace un año en Los Angeles para nuestro disco nuevo, un proyecto en el que seguimos trabajando. Entonces la mierda nos salpicó a todos, y Mick y yo decidimos que la canción debía sacarse ya. Y aquí está».

El batería Charlie Watts aportó lo suyo sosteniendo que el tema es un signo de estos tiempos y «recoge el estado de ánimo» generalizado en días de confinamiento y coronavirus. Mientras que Ron Wood remató: «Aquí tenemos un nuevo tema para que ustedes disfruten. Es una melodía cautivante».

La formación es la básica e histórica del grupo, con Mick Jagger (voz/armónica/guitarra/coros), Keith Richards (guitarra/coros) Charlie Watts (batería), Ronnie Wood (guitarra/coros), más Darryl Jones (bajo) y Matt Clifford (teclados, trompa, saxo, fliscorno).

Living in a Ghost Town dura cuatro minutos y busca acompañar con ironía el contexto: «Soy un fantasma viviendo en una ciudad fantasma», susurra Jagger mientras todo el mundo lo escucha desde sus hogares.

Jagger, Richards, Wood y Watts, en un momento de la presentación de The Rolling Stones en el marco del evento «Global Citizen’s One World: Together at Home», realizado el pasado 18 de abril. (Foto: Handout / Global Citizen’s One World: Together At Home / AFP)

«Living In A Ghost Town» letra y traducción de la canción de The Rolling Stones

LETRA

Woah, woah

I’m a ghost

Livin’ in a ghost town

I’m a ghost

Livin’ in a ghost town

You can come look for me

But I can’t be found

You can search for me

I had to go underground

Life was so beautiful

Then we all got locked down

Feel like a ghost

Living in a ghost town, yeah

Once this place was hummin’

And the air was full of drummin’

The sound of cymbals crashin’

Glasses were all smashin’

Trumpets were all screamin’

Saxophones were blarin’

Nobody was carin’

If it’s day or not

Woah, woah

I’m a ghost

Livin’ in a ghost town

I’m goin’ nowhere

Shut up all alone

So much time to lose

Just starin’ at my phone

Every night I am dreamin’ that you’ll come and creep in my bed

Please let this be over, not stuck in a world without end, my friend

Woah, woah

Woah, woah

Preachers were all preachin’

Charities beseechin’

Politicians dealin’

Thieves were happy stealin’

Widows were all weepin’

There’s no beds for us to sleep in

Always had the feelin’

It will all come tumblin’ down

I’m a ghost

Livin’ in a ghost town

You can look for me

But I can’t be found

Woah

We’re all livin’ in a ghost town (Woah)

Oh, livin’ in a ghost town (Woah)

We were so beautiful (Woah)

I was your man about town (Woah)

Livin’ in this ghost town (Woah)

Ain’t havin’ any fun (Woah)

If I wanna party (Woah)

It’s a party of one (Woah)

Woah

Traducción

Woah, woah

Soy un fantasma

Viviendo en un pueblo fantasma

soy un fantasma

Viviendo en un pueblo fantasma

Puedes venir a buscarme

Pero no puedo ser encontrado

Puedes buscarme

Tuve que ir bajo tierra

La vida era tan hermosa

Entonces todos nos encerramos

Siéntete como un fantasma

Viviendo en un pueblo fantasma, si

Una vez que este lugar esté tarareando ‘

Y el aire estaba lleno de tambores

El sonido de los platillos chocando

Las gafas estaban todas rotas

Las trompetas estaban gritando

Los saxofones sonaban

Nadie estaba carin ‘

Si es de día o no

Woah, woah

soy un fantasma

Viviendo en un pueblo fantasma

No voy a ninguna parte

Cállate solo

Tanto tiempo que perder

Solo mira mi teléfono

Cada noche estoy soñando que vendrás y te arrastrarás en mi cama

Por favor, deja que esto termine, no atascado en un mundo sin fin, mi amigo

Woah, woah

Woah, woah

Los predicadores estaban todos predicando

Organizaciones benéficas suplicando

Los políticos tratan

Los ladrones estaban felices robando

Las viudas lloraban

No hay camas para que podamos dormir

Siempre tuve la sensación

Todo se vendrá abajo

soy un fantasma

Viviendo en un pueblo fantasma

Puedes buscarme

Pero no puedo ser encontrado

Woah

Todos estamos viviendo en un pueblo fantasma (Woah)

Oh, viviendo en un pueblo fantasma (Woah)

Éramos tan hermosos (Woah)

Yo era tu hombre en la ciudad (Woah)

Viviendo en este pueblo fantasma (Woah)

No me estoy divirtiendo (Woah)

Si quiero fiesta (Woah)

Es una fiesta de uno (Woah)

Woah!

Fuente: Diario de Cultura

Comentarios

comentarios