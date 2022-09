Llamaron a una audiencia pública para tratar el aumento de peajes de AUBASA

Los trabajadores de la autopista Buenos Aires-La Plata (AUBASA) continúan en plan de lucha y este lunes por sexto día consecutivo mantendrán las barreras de los peajes arriba en señal de protesta contra el titular de la administración a quien acusan de amenazas y acoso laboral.

Luego de que no acataran la conciliación obligatoria dispuesta por el Gobierno provincial esta tarde mantendrán una audiencia los referentes del gremio de peajes SUTPA serán recibidos en una nueva audiencia que estaba prevista para el martes pero debido a la rápida escalada del conflicto debieron adelantar.

En ese marco desde provincia hoy emitieron un llamado a audiencia pública a todos los usuarios de AUBASA para tratar un aumento de las tarifas de los peajes tanto de los que se encuentran emplazados en al autopista Buenos Aires-La Plata como los del corredor Atlántico.

Consultados por este medio fuentes sindicales sostuvieron que esto se trata de una «medida distractoria» para correr el foco del conflicto pero que ellos de todos modos van a «mantener su postura».

En cuanto a la audiencia que mantendrán esta tarde, que se hará de manera virtual, esperan que se presente alguien que tenga «poder de toma de decisión» porque sino de esa manera va a ser un encuentro «dilatorio».

En diálogo con Infocielo afirmaron que debido al punto al que llegó la situación si no es desplazado el presidente Ricardo Lissalde de su cargo «no va a haber forma de que se solucione ningún tipo de conflicto» ya que detalló que se trata de «una persona que no está en sus cabales».

«Por más que quieran ofrecer la mesa bipartita (para negociar paritarias) que deberían haber conformado o que incorporen a los trabajadores despedidos sin causa» no quieren que siga al mando «una persona que ejerce acoso laboral, amenazas y más. No estamos de acuerdo con esa decisión pero no depende de nosotros».

«Es un tipo que es de la década del ’70»

Los trabajadores del peaje denunciaron que son sometidos a maltratos, amenazas y acoso por parte de Lissalde, hombre del Frente Renovador. “Con esta última gestión empezamos a tener problemas. Todos los días eran acosos, no se podía trabajar tranquilo» sostuvo uno de los trabajadores en las redes del sindicato quien agregó que «esas amenazas constantes por las que uno no puedo trabajar tranquilo. Me decían; están buscando tu cabeza”.

En ese plano las fuentes consultadas confiaron a este medio que no entienden «como un gobierno que está hablando del discurso de odio mantiene a una persona así. Esperamos que tomen conciencia de lo que esta pasando» anhelaron y añadieron que «es un tipo que es de la década del ’70 un tipo que si vos escuchas como habla, las cosas que dice, es un tipo que salió de la época de la dictadura militar» fustigaron.

Llamado a audiencia pública

Esta mañana el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos oficializó el llamado a audiencias públicas para tratar el aumento tarifario de la AUBASA y del sistema vial integrado del Atlántico. Las mismas se llevaran adelante el próximo 21 de octubre en el edificio del ministerio ubicado en 7 entre 58 y 59, en La Plata.

El objetivo del encuentro es «informar los fundamentos técnicos, económicos, financieros y jurídicos de la propuesta de adecuación de tarifas por incidencia de los índices de variaciones de precios sobre el modelo económico de la autopista» manifestaron.

Quienes deseen participar ”podrán tomar vista del expediente, presentar documentación y efectuar las consultas pertinentes con una antelación de hasta cinco (5) días corridos a la fecha de celebración de la Audiencia Pública en la página web https://www.gba.gob.ar/infraestructura/» explicaron desde Provincia.

FUENTE: Infocielo

