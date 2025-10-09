Llega a Buenos Aires, La Noche del Diseño – Distrito Arenales

Dentro del universo de La Noche del Diseño – Distrito Arenales, dos experiencias simultáneas y complementarias dialogan desde distintos lenguajes:

“La Deconstrucción”, en el estudio de Rob Ortiz, y “Cartografía espiritual”, en el Hotel VILON.

Ambas propuestas convergen en una misma búsqueda sensorial, donde el arte, el diseño y la materia se integran para expresar nuevas formas de contemplación y creación.

LA DECONSTRUCCIÓN Un acto sensorial de arte, materia y sonido

Rob Ortiz / Pilar Gleboff / JRNDM (Tomás Hepner)

En el marco de La Noche del Diseño – Distrito Arenales

El diseñador y creador multidisciplinario Rob Ortiz presenta LA DECONSTRUCCIÓN, una experiencia inmersiva donde arte, materia y sonido se fusionan en un mismo acto creativo.

La propuesta reúne tres ejes complementarios:

Intervención visual: Pilar Gleboff

Dirección conceptual y espacial: Rob Ortiz

Musicalidad: JRNDM (Tomás Hepner)

El estudio de Ortiz se transforma en un laboratorio estético donde la materia cobra vida. Gleboff interviene el espacio con una obra que une lo ritual y lo femenino ancestral; Ortiz diseña la narrativa conceptual; y Hepner, con su proyecto JRNDM, crea un paisaje sonoro generativo que transita entre lo orgánico y lo electrónico.

Concebida como una ceremonia íntima, LA DECONSTRUCCIÓN invita a un público reducido a habitar el proceso creativo y experimentar la transformación entre arte, diseño y sonido. Una experiencia viva que posiciona a Buenos Aires como epicentro de nuevas colaboraciones interdisciplinarias.

Participan:

Rob Ortiz – Dirección creativa y curaduría espacial

Pilar Gleboff – Intervención artística

JRNDM (Tomás Hepner) – Música y composición sonora

Colaboración conceptual: Fabiana Barreda

Lugar: Estudio Rob Ortiz – Rue de Artisans, Buenos Aires

Fecha: Jueves 16/10 – Acceso limitado (RSVP requerido)



“LA DECONSTRUCCIÓN — a living art experience.”

“Donde la materia se convierte en sonido.”

“Un acto íntimo de transformación.”

VILON presenta “Cartografía espiritual”

Una experiencia textil, contemplativa y simbólica por Pilar Gleboff

Curaduría de Fabiana Barreda

En el marco de La Noche del Diseño – Distrito Arenales

El hotel VILON presenta “Cartografía espiritual”, una muestra textil y simbólica concebida por Pilar Gleboff, bajo la curaduría de Fabiana Barreda.

La propuesta invita a un recorrido íntimo y contemplativo donde el textil, el papel y la sutileza del gesto se convierten en una cartografía del alma. A través de una instalación sensible, Pilar transita de lo íntimo a lo icónico, revelando la potencia de su mirada y su conexión con la esencia espiritual de la materia.

El espacio VILON —símbolo de diseño atemporal, bienestar y autonomía— se transforma para esta ocasión en un escenario de contemplación activa, donde arte, música y gastronomía se unen en un mismo pulso sensorial.



Formato del evento:

Música: escucha de vinilos ,con la musicalización de Etika Halliday.

Arte en vivo: intervención de Pilar Gleboff.

Gastronomía: catering a cargo de ADA, con degustación de bebidas seleccionadas

Más que una muestra, “Cartografía espiritual” es una experiencia que reafirma la visión de VILON como un espacio que redefine la hospitalidad urbana a través del arte, el diseño y la autenticidad local.

Lugar: Hotel VILON – Arenales y Libertad, Buenos Aires

Curaduría: Fabiana Barreda

Artista: Pilar Gleboff

Fecha: 16/10 – 19:00 a 22:00 hs.

Comentarios

comentarios