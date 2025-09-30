Llega a Mar del Plata el GameDev Day

Se desarrollará el 11 de octubre desde las 14.30 en la Universidad Tecnológica Nacional (Avenida Dorrego 281) y será un encuentro de desarrollo de videojuegos marplatenses, con charlas, exposición de juegos locales y oportunidades de networking. Los interesados en asistir pueden inscribirse en bit.ly/GameDevDay.

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada- y en conjunto con GameDev MDQ y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) invita a participar del Mar del Plata GameDev Day, que se realizará el 11 de octubre desde las 14.30 en la sede de la UTN (Avenida Dorrego 281).

Bajo el lema “Conectá, Creá e Inspirá”, el evento reunirá a desarrolladores, artistas, diseñadores y apasionados del mundo gamer en un espacio pensado para potenciar la creatividad y generar nuevas oportunidades. Organizado en el marco de la Semana Tech, el encuentro ofrecerá charlas de referentes del sector, una muestra de los videojuegos creados en Mar del Plata y diversas instancias de networking para favorecer la colaboración y el crecimiento de la industria local.

La agenda de actividades incluye temáticas que recorren todo el proceso creativo y profesional de los videojuegos: desde la ilustración conceptual y el arte digital hasta la programación y el desarrollo de proyectos propios, pasando por el rol de las game jams como espacios de producción colaborativa, las herramientas para cotizar el trabajo en la industria y las nuevas oportunidades que traen consigo los crypto games.

Las personas interesadas en participar pueden anotarse a través del siguiente link: bit.ly/GameDevDay.

Al respecto, el Secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, Fernando Muro, señaló: “Con el GameDev Day seguimos impulsando a Mar del Plata como un polo de innovación y creatividad. Es un encuentro que además de visibilizar el talento local, abre la puerta a nuevas oportunidades de formación y proyectos que fortalezcan la industria del conocimiento en la ciudad”, agregó.

En ese sentido, Walter Gregoracci -director de Economía del Conocimiento- destacó: “Esta primera Convención de Videojuegos será un encuentro único que reunirá a creativos, desarrolladores, artistas y aficionados de nuestra ciudad, dando visibilidad a una comunidad en pleno crecimiento que genera empleo de calidad y produce desde Mar del Plata para el mundo.”

“En el marco de la Semana Tech, que se desarrollará del 11 al 17 de octubre, será también una gran oportunidad para que las familias conozcan de cerca la industria del conocimiento y el valioso aporte que instituciones como la Universidad Tecnológica Nacional realizan al desarrollo de este sector en nuestra ciudad”, concluyó Gregoracci.

