LLEGA EL 3° ENCUENTRO DEL CICLO DE CHARLAS SOBRE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA “SILENCIO EN COVA”

El Ciclo de charlas sobre arquitectura contemporánea, “Silencio en COVA” continuará este jueves 13 de octubre a las 18,30, con acceso libre y gratuito, en el flamante “Espacio Cultural Cova”, Funes 2146, Mar del Plata.

Organizado por la Mesa Directiva del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9, hablarán los integrantes de los estudios ATOT de Buenos Aires y BKC de Mar del Plata. La presentación estará a cargo de la Arq. Mariel Cámara (Moire Arquitectos)

Quienes deseen obtener más información e inscribirse sin cargo podrán hacerlo en: https://capba9.org.ar/ciclo-silencio-en-cova-3er-encuentro-atot-buenos-aires-bkc-mar-del-plata/

ATOT (Buenos Aires)

Dirigido por Lucia Hollman y Agustin Moscato

Seleccionados para el premio Mies Crown Hall Americas Price-MCHAMP Emerging Architecture, IIT Collage of Architecture. Chicago. 2016

Seleccionados dentro de los 12 representantes para la 2017.

Seleccionados para el YALA (Young Latin American Architects), Bienal de Venecia 2017.

Finalistas BIAU San Pablo, entre 1100 obras de Latinoamérica, España y Portugal.

Ganadores del Premio ADUS, Arquitectura y Diseño Urbano Sustentable SCA- Saint Gobain 2019.

Ganadores del Concurso UNACASA entre 60 estudios jóvenes de Argentina y Latinoamérica para la realización de un prototipo de vivienda industrializada de bajo costo.

Han sido profesores invitados, jurados, expuestos y/o brindado conferencias en la Universidad Ibero (México DF), Escola da Cidade (San Pablo), Universidad de la República (Uruguay), Universidad de La Plata, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Católica de Santa Fe, RIBA (The Royal British Institute of Architectects), COAC ( Col•legi d’Arquitectes de Catalunya), Universidad de Navarra (Pamplona, España) y Universidad de Sevilla, Granada, Málaga y en los Colegios de Arquitectos de Cádiz y Huelva, España.

BKC (Mar del Plata)

Brankevich Knollinger Crespo es un estudio establecido en Mar del Plata por Iván Brankevich, Julieta Knollinger y Agustín Crespo en 2020. Egresados de la FAUD UNMDP entre 2014 y 2016, complementan su práctica con la docencia en la misma universidad.

El estudio persigue una arquitectura apropiable, simple de construir y fácil de mantener. Sus propuestas intentan reducir los problemas a sus fundamentos, haciendo énfasis en la claridad ideológica, funcionalidad y economía de recursos.

