LLEGA HENHOUSE, EL NUEVO PROYECTO NFT ARGENTINO QUE PERMITE A LOS USUARIOS GANAR DINERO JUGANDO

Un equipo de desarrolladores argentinos se embarcó en el proyecto de un videojuego de los denominados NFT (Token no fungible), que permitirá a los usuarios invertir y, además, la posibilidad de ganar dinero mientras se juega. La modalidad es tendencia en todo el mundo, y HenHouse será el primero con la particularidad de que la totalidad de su equipo está compuesto íntegramente por argentinos. Los primeros días de marzo se lanzará una pre-venta exclusiva.

El juego es muy sencillo: el usuario podrá adquirir gallinas digitales, que bajo un concepto de granja (de ahí el nombre <gallinero, en castellano>), podrá ir sumando premios que se reflejará en tokens, un activo digital que luego podrá cambiarse por dinero real. Lo interesante de este proyecto es que las gallinas que se adquieran también se podrán utilizar en otros mini juegos que tendrá la plataforma. El primer juego que está casi finalizado es el 3-en-línea, similar al candy crush, que al avanzar de niveles serán recompensados con el token interno EGGS (que después se podrá intercambiar por HENH que es el activo digital intercambiable).

La iniciativa surge a partir de un desarrollo de la empresa argentina Prezano, que con el lanzamiento de este videojuego de alcance internacional apuesta a convertirse en la revelación de los NFT en el continente sudamericano, ya que a diferencia de los proyectos del entorno P2E (Play to earn – jugar para ganar), HenHouse no se centra en batallas Jugador contra Jugador/Entorno, sino que incorpora experiencias totalmente nuevas que aún no se han implementado en el entorno NFT P2E.

En palabras de Hernán Romanelli, CIO & Co-Founder de HenHouse, “la mayoría de los desarrollos son de gente del exterior, y en Argentina no conocemos que exista algo así”. “Somos pioneros en Argentina y queremos que, al ser juegos más simples y divertidos, tengamos mayor alcance que el resto de los juegos “play to earn”. En HenHouse podés ganar dinero jugando a juegos simples que puede jugar cualquier persona de cualquier edad”, explicó.

Para garantizar un entorno seguro para los usuarios, que intercambiarán tokens por criptomonedas y dinero real, la empresa desarrolladora del juego elaboró medidas de seguridad de suma importancia para la tranquilidad del usuario. El contrato fue auditado por la empresa Coinscope. De esta manera, los usuarios podrán jugar e invertir en un entorno seguro y de confianza.

Al respecto, Gonzalo Prelatto, CEO & Co-Founder de Prezano y HenHouse, expresó: “En HenHouse apostamos por un entorno seguro y confiable, centrándonos en todas las medidas de seguridad vigentes para desarrollar nuestros contratos en blockchain, aplicando todos los estándares de seguridad, realizando auditorías y utilizando las últimas tecnologías para el

desarrollo de nuestros proyecto. Somos consumidores y a la vez proveedores de servicios informáticos, lo que nos da un fuerte background en el ambiente tecnológico”.

¿Cómo será la preventa de los tokens?

El lanzamiento de la preventa de tokens está prevista para mediados de Marzo. Para poder acceder a la preventa, que cuenta con el beneficio de obtener tokens a un mejor precio, se podrá ingresar a un launchpad -el link de la misma se podrá obtener en las redes sociales de HenHouse o a través de su medium, donde informan los avances del proyecto.

“Con HenHouse apostamos a la integración de personas de todo rango de edad (no necesariamente que sepan de criptomonedas) a este tipo de juegos. La realidad es que actualmente, la gran mayoría de los juegos requieren conocimiento de criptomonedas y no son divertidos de jugar, se juega solo para ganar dinero. Nosotros buscamos también educar y que la gente comience a insertarse en este mundo de una manera más divertida: jugando”, explicó Facundo Amantea, CFO & Co-Founder de HenHouse.

