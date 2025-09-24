Llega la feria del vermú al Centro Gallego de Mar del Plata

El viernes 26 de septiembre, desde las 20:30, el Salón Principal del Centro Gallego será sede de una feria única para descubrir, degustar y celebrar el mundo del vermú. Habrá degustaciones ilimitadas, gastronomía, música y un ambiente ideal para compartir con amigos.

Este verano se anticipa con una propuesta diferente: una feria pensada para los amantes del vermú. El viernes 26 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, el Salón Principal del Centro Gallego (20 de septiembre 1946) abrirá sus puertas para ofrecer una experiencia completa en torno a esta bebida que es sinónimo de encuentro y celebración.

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer y degustar distintos estilos —Rosso, Bianco y rosado—, además de descubrir recetas originales de cócteles para sorprender a amigos y familia. Con la entrada, cada visitante tendrá acceso a degustaciones ilimitadas, ideales para explorar las múltiples formas de disfrutar el vermú.

Como valor agregado, al finalizar el recorrido cada entrada devolverá $10.000 en crédito para adquirir las etiquetas que más hayan gustado. Una oportunidad para llevarse a casa el sabor preferido y continuar la experiencia más allá del evento.

La propuesta se complementa con la gastronomía de La Wawa, que estará presente con sus sándwiches de carne desmenuzada, además de buena música y un clima festivo pensado para mayores de 18 años. Una invitación a disfrutar, aprender y compartir alrededor de una bebida que trasciende la copa para convertirse en un verdadero ritual.

“Porque el vermú no es solo un trago: es un ritual, un encuentro y una celebración”, remarcan los organizadores, que esperan una noche a puro brindis en el Centro Gallego.

