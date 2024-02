Llega un show único e internacional: Tarja Turunen y Marko Hietala en Mar del Plata

Este viernes 1ero de marzo en Gap (Constitución 5780), se presentará Tarja Turunen y Marko Hietalaen en el marco de una extensa gira internacional con «Living the Dream-The Hits Tour 2024», donde contarán con la presencia de la artista invitada Ana Magiar.

Adquirí tus entradas en articket.com.ar o en puntos de venta físicos: La Casa de las Guitarras (Belgrano 3420), Cónex Tienda Urbana (San Martín 3263), ADN Store (Necochea). (Las entradas adquiridas para Abbey Road son válidas para Gap)

Recientemente Tarja lanzó su primer álbum de “grandes éxitos” – “Best of Tarja – Living the Dream” con canciones, en su mayoría sus favoritas, y las preferidas por sus fans. Este último álbum fue remasterizado en Sterling Sound y presenta su nuevo single “Eye of the Storm” junto con material de todos sus discos de Rock: ‘My Winter Storm’. ‘What Lies Beneath’, ‘Colours in the Dark’, ‘The Brightest Void’, ‘The Shadow Self’ e ‘In the Raw’.

Reconocida como la Reina en la escena del rock sinfónico, Tarja es la artista finesa solista más conocida en el mundo de la música. Soprano, compositora e intérprete, adquirió fama mundial al co-fundar y ser por nueve años la voz e imagen de la banda finesa de metal Nightwish, con quienes alcanzaron discos de Oro y Platino en muchos países. Ella no estaba sola en la banda ya que Marko Hietela fue una parte integral de la misma.

En esta ocasión única, Marko tocará sus propias canciones con su compañero de banda, el talentoso guitarrista Tuomas Wäinölä, luego de eso y tras 18 años, se unirá a Tarja en el escenario para una noche memorable.

