Llega una nueva edición de la Feria TRI

Con entrada libre y gratuita, la Feria TRI se realiza este domingo 14 de septiembre en Club TRI (20 de Septiembre 2650), con más de 35 emprendimientos de diseño independiente, propuestas gastronómicas, DJ en vivo y un ambiente ideal para disfrutar en familia o con amigos.

Este domingo 14 de septiembre, de 16 a 22, la Feria TRI vuelve a ser punto de encuentro para el diseño y la gastronomía. La cita es en Club TRI, ubicado en 20 de Septiembre 2650, con entrada libre y gratuita.

Con más de 35 stands de diseño, el evento reúne propuestas de indumentaria, arte, deco, objetos y emprendimientos creativos que reflejan el talento emergente de la ciudad. Una oportunidad ideal para apoyar a artistas y emprendedores locales.

Pero la feria no es solo diseño: la experiencia se completa con una variada oferta gastronómica para todos los gustos. Estarán presentes:

Luys Coffee (con Tomi Raiz como DJ invitado)

Vera Pizza, con auténticas pizzas artesanales

AsadoMarpla, el clásico sabor marplatense a la parrilla

Festín Chapa, con sus clásicos burritos.

Y, por supuesto, la propuesta de Club TRI, anfitrión del evento

La Feria TRI promete una tarde para disfrutar con amigos o en familia en un gran propuesta para el domingo marplatense.

