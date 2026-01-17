 Llega “Vidas submarinas” una muestra de arte y ciencia en el Museo Mar de Mar del Plata

El CONICET Mar del Plata, en un trabajo articulado entre el Ministerio de Comunicación Pública, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, AUBASA, la Subsecretaría de Políticas Culturales, dependiente del Instituto Cultural de la Provincia inauguran la muestra “Vidas Submarinas, ciencia, arte y soberanía” en el Museo Mar de Mar del Plata.

“Vidas Submarinas” surge a partir de la histórica campaña submarina realizada por especialistas del CONICET, en el marco de la expedición Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata: Talud Continental IV, que tuvo lugar durante julio y agosto del 2025.

La muestra se organiza en torno a tres ejes principales: conocimiento científico, experiencia sensorial, talleres y juegos. Se invita a las familias a conocer más sobre la expedición a bordo del buque Falkor (too), sobre los descubrimientos obtenidos y sobre el trabajo de las y los científicos argentinos.

Vidas submarinas propone una muestra diaria y dos eventos especiales. De martes a domingo se podrán recorrer distintos espacios: un sector de infografía gráfica y audiovisual, una fotogalería, una cabina inmersiva y una instalación escenográfica. Además, cada día se ofrecerán tres talleres: de arena kinética pensado para chicos y chicas de 2 a 7 años, un taller de arte y tecnología y un taller de robótica.

Los martes 27 de enero y 10 de febrero a las 19hs se realizarán dos actividades especiales para conocer sobre soberanía y explorar vocaciones científicas. Estas se llevarán a cabo con las científicas: Carolina Germinario, Lic. y Profesora en Historia, Mg. en Historia de América y Diplomada en Estudios de Malvinas y Atlántico Sur, Eleonora Verón, Lic. y Profesora en Geografía y Dra. en Geografía y Dra. en Ciencias, y los cuatro especialistas marplatenses que estuvieron en la expedición submarina: Nahuel Farías, Lic. y Dr. en Biología, Emiliano Ocampo, Lic. en Genética y Doctor en Biología, Florencia Matusevich, Lic. en Ciencias Biológicas y Ezequiel Mabragaña, Doctor en Ciencias Biológicas, Especialista en Pesquerías Marinas, Licenciado en Ciencias Biológicas.

La muestra abrio sus puertas, con entrada libre y gratuita, el viernes 16 de enero a las 16hs. Luego, podrá visitarse de martes a domingos de 15 a 21hs hasta el 15 de febrero, en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MAR), ubicado en Av. Félix U. Camet y López de Gomara, Mar del Plata.

