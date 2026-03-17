Llegan dos «findes» largos, pero ¿el lunes 23 de marzo es feriado?

En el calendario oficial se destacan fechas que suelen generar dudas tanto en empleados como en empleadores: ¿feriado o día no laborable?

Las dos próximas semanas tienen una característica muy particular: las dos incluyen fines de semana largos. El primero se viene al juntar sábado y domingo 21 y 22 de marzo con el lunes 23 y el martes 24 de marzo. Ahora, la duda tanto entre empleados como empleadores siempre es: ¿qué pasa con ese “día puente” del 23? ¿Es feriado o no?

El 24 de marzo, cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, es un feriado inamovible en todo el país. La fecha recuerda a las víctimas de la última dictadura militar y es parte del calendario de feriados nacionales, lo que implica un cese general de actividades en escuelas, bancos y organismos públicos.

Mientras tanto, el lunes 23 de marzo fue declarado día no laborable con fines turísticos por el Gobierno. Esta decisión responde a la intención de crear un fin de semana largo. Pero a diferencia de los feriados nacionales, donde el descanso es obligatorio para todos los trabajadores, en los días no laborables la actividad queda a criterio de cada empleador, comercio o institución.

Administración pública, educación, bancos

En el caso de la administración pública, las oficinas de los organismos estatales de todo el país permanecerán cerradas durante esa jornada. Esto significa que quienes se desempeñan en estas dependencias tendrán el día libre. Asimismo, las instituciones educativas no abrirán sus puertas, por lo que estudiantes y docentes no tendrán clases ese lunes.

En el ámbito bancario, las sucursales de los bancos no atenderán al público, por lo que no será posible realizar trámites en ventanilla ni operaciones comerciales presenciales. Sin embargo, los servicios digitales como home banking, cajeros automáticos y pagos con tarjeta estarán disponibles de manera habitual.

El funcionamiento de colectivos y trenes tendrá frecuencia reducida.

En manos del empleador

Mientras tanto, para los trabajadores del sector privado la decisión de otorgar el día libre queda en manos del empleador.

En el caso de los feriados nacionales, los trabajadores tienen derecho al descanso y, si deben prestar servicios, reciben el doble de la remuneración habitual según lo establece la legislación vigente.

En contraste, los días no laborables con fines turísticos son fechas creadas por el Poder Ejecutivo con el objetivo de promover el turismo interno y extender los fines de semana largos. Estos días no cuentan con el carácter obligatorio y la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) precisa que la decisión de trabajar o no recae exclusivamente en el empleador. Por lo tanto, cada empresa o comercio puede optar por abrir o cerrar sus puertas, y los empleados que trabajen en esos días perciben su salario habitual, sin recargo.

Cómo sigue el calendario de feriados

La semana siguiente, que incluye el final de marzo y el principio de abril, hay otro feriado largo. El 2 de abril coinciden el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y el Jueves Santo (día no laborable). Ese día, por lo tanto, es feriado. Al igual que el día siguiente, Viernes Santo (feriado inamovible).

En mayo, sus dos feriados producen otros “findes” largos: viernes 1, Día del Trabajador, y lunes 25, Revolución de Mayo.

Más tarde, los feriados y días no laborables continúan así:

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Güemes (feriado trasladable, conmemorado el 17).

(feriado trasladable, conmemorado el 17). Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12: Día de la Raza (feriado trasladable).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (traslado oficial desde el 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 8: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).

Fuente: Agencia DIB

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