Llegan vientos fuertes del sur: cómo estará el clima este martes 19 de mayo en Mar del Plata

El martes se presentará con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El clima de martes 19 de mayo en Mar del Plata se presentará con fuertes vientos del sur y bajas temperaturas, aunque con cielo bastante despejado.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura de 2º C, viento del sudoeste entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Hacia la tarde las condiciones se mantendrán similares: cielo parcialmente nublado, temperatura en torno a los 14º C, viento del sudoeste de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas también de hasta 50 kilómetros por hora.

Por la noche, el cielo seguirá parcialmente nublado, con una temperatura de 8º C, viento del sudoeste y ráfagas que podrían mantenerse entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Fuente: MI8

Comentarios

comentarios