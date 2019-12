Llegó el momento de disfrutar de LoveRun Palestra

Desde las 8 de este martes, en el Corredor Saludable. Hábitos de vida sana y solidaridad combinados para despedir el año.

Este martes 31 llega la fecha señalada para la realización de la I LoveRun 5K y 3K, la Correcaminata solidaria enmarcada en el último día del año y a total beneficio de Palestra. Todos quienes de una u otra manera se encuentran ligados a esta ONG atesoran la ilusión de que pueda vivirse una verdadera fiesta de la actividad física y la solidaridad.

Para las 8, desde Plaza España (Libertad y La Costa), los participantes iniciarán el recorrido con dirección hacia avenida Constitución, donde estará ubicado el retome para regresar al punto de partida y completar los 5K. Habrá un recorrido similar, con un retome alternativo para aquellos que deseen solamente optar por los 3K. En cualquiera de los dos casos, el circuito puede realizarse caminando, trotando o corriendo, dado su carácter de participativa y no competitiva.

Por otro lado, está previsto que la mano más cercana al mar de La Costa, entre Libertad y Constitución, permanezca cerrada al tránsito vehicular entre las 7.30 y las 10.30.

El equipo organizativo que lidera la profesora Lila Pintos, en su rol de coordinadora integral, ha trabajado sin pausa para poder ofrecer un evento de calidad, con todas las medidas de seguridad y diferentes atractivos. Lo único que no se puede controlar es el clima, razón por la cual, en caso de un pronóstico desfavorable, en caso de decidirse la postergación de la Correcaminata, se informará de inmediato a través de las redes sociales @loverunpalestra, en Instagram o Loverun Palestra, en Facebook)

Por otro lado, y ante la continua afluencia de inscriptos, la organización informó que dispondrá de un stand específico en la zona de largada para aquellos que no pudieron inscribirse previamente.

La animación y conducción del evento será responsabilidad de Florencia Cordero y Javier Teti, y también estarán destinados a la entrada en calor y a los ejercicios de vuelta a la calma dos binomios de profesores de Educación Física.

Acerca de Palestra: Es una Asociación Civil sin fines de lucro, cuya sede está ubicada en Cerrito 1280, de la ciudad de Mar del Plata. Desde el año 2004 asiste a niños, adolescentes y jóvenes en estado de vulnerabilidad, bajo una mirada integral e innovadora. Es decir, no solamente se ocupa de proteger a quienes más lo necesitan, sino también de lograr que puedan desarrollar su propio potencial. Todos y cada uno tienen virtudes que pueden adaptar para alcanzar diferentes metas y generarse nuevas oportunidades.

La ONG cuenta con un Centro de Día, un Hogar Convivencial y Casas de Autovalimiento, en las cuales se realizan distintas acciones de capacitación y/o entrenamiento en las áreas artística, cultural y deportiva; de asistencia pedagógica y psicológica, entre otras.

Esta tarea que apunta a una mejor posibilidad de inserción social y laboral, le significó el reconocimiento con el premio Lobo de Mar, como la ONG con mayor trabajo comunitario.

Acompañan a LoveRun Palestra las siguientes empresas auspiciantes::

Intercarnes, Cabrales S.A., Fortalecerse, Imágenes MDQ, Clínica Pueyrredon, Kausana, Los Gallegos Shopping, Prevención Salud, FCA Coaching (Franklin Covey Atlántica), Enlace Empresarial y Parque Industrial General Savio.

Comentarios

comentarios