¡Llevalo de #Fábrica y disfrutalo en casa!

Baum ofrece a partir de esta semana, tomando todos los recaudos y medidas de prevención, podés pasar por la fábrica y hacer TAKE AWAY de:⠀

🍺 Recargas de botellones de todos nuestros estilos⠀

🍺 4 Pack de latas: Maldita Honey, Old Ale, Gladstone Stout, IPA y California Session IPA⠀

🍺 Combos de Latas, remeras y vasos⠀

🍺 Kit Testigo 10 años⠀

🕑 Días y Horarios: Miércoles, jueves y viernes de 15 a 18 hs⠀

📌 Dirección: Pehuajo 245 (Mar del Plata)⠀

Además, podes hacer tu pedido anticipado por WhatsApp 👉 https://wa.me/5492234387706 y retirarlo directamente por la fábrica! 🙌😎⠀

👉 Podes pagar en efectivo, tarjeta de crédito / débito y a través de Mercado Pago.⠀

Te esperan!

#TakeAwayFábrica⠀

#CervezaBaum⠀

#EspírituArtesanal

