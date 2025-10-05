Lluvia todo el día y continuidad del alerta: malas condiciones el para primer domingo de octubre

En Mar del Plata, el primer domingo de octubre tendrá un arranque con lluvias, según explicó el Servicio Meteorológico Nacional. Para la jornada del 5 habrá una temperatura máxima de 16 grados que se registrará en la tarde y una mínima de 10 prevista para la noche.

La entidad comunicó además lloverá en la madrugada, en el marco de un alerta amarillo que podría extenderse hasta la mañana. Y en la tarde habrá 40% de chances de chaparrones.

⛈️ #AlertaAmarilla 🟡 El Servicio Meteorológico Nacional informa que para este sábado a la noche y hasta la madrugada del domingo se esperan tormentas fuertes acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de viento.… pic.twitter.com/LL5xPPgRHv — Municipalidad de General Pueyrredon (@munimardelplata) October 4, 2025

Los vientos serán fuertes en toda la jornada, tendrán velocidades máximas de 60 kilómetros por hora y vendrán desde el sur y sudeste. La humedad, según detalló el sitio especializado Weather.com, será alta: del 86% en la primera mitad de la jornada y luego será del 84%.

Lo que viene

Para el lunes 6 de octubre, el SMN anticipa una máxima de 16 grados y una mínima de 7. El cielo estará entre parcialmente y algo nublado, con vientos leves y un inicio con lluvias. Para el martes 7 se anticipó una máxima de 20 grados, una mínima de 7 y cielo soleado.

