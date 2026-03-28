Lluvia y más lluvia: elevan a naranja una de las tres alertas por tormentas en Mar del Plata

Así lo ratificó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tras emitir tres alertas por tormentas para esta noche y la madrugada y mañana del domingo.

Tras emitir una triple alerta amarilla por lluvias y vientos fuertes en Mar del Plata pronosticada para esta noche, la madrugada y la mañana del domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a naranja uno de los avisos en un sector de la ciudad.

Incluye a General Pueyrredon, Mar Chiquita y General Alvarado. Según el SMN, el área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Además, las tormentas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

Fuente[ Mi8

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