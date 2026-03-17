Lo peor ya pasó: el clima mejorará en Mar del Plata, pero advierten que aún rige un alerta amarillo por tormenta

El titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, manifestó que serán «respetuosos del alerta» e instó a la población a respetar las recomendaciones. El pronóstico del SMN

Luego de las fuertes precipitaciones que azotaron a Mar del Plata en estas últimas 48 horas y la sucesión de caídas de árboles y postes en distintos puntos de Mar del Plata, el clima empezará a mejorar esta martes, aunque las autoridades advierten que todavía hay un alerta amarillo por tormenta vigente en General Pueyrredon.

El titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, dialogó con Canal 8 y manifestó que realizan un «arduo trabajo», que se extenderá durante las próximas horas. «Sabíamos que el temporal se iba a iniciar cerca de las 10 de la mañana y por eso se suspendieron las clases a la tarde. El alerta continúa hastra la tarde noche, va a ir mermando la tormenta, pero hay que estar atentos con eso», declaró.

Rodríguez informó que registraron 35 árboles caídos, más de 20 postes caídos y dos voladuras de techos. «Toda Mar del Plata fue afectada del mismo modo, la tormenta atravesó toda la ciudad. Ahora empieza la mejoría de a poco, se mantiene el alerta y hay que estar atentos con eso. Pedimos un poquito de paciencia, quedarse en casa lo que queda del día de hoy y mañana va a ser un día muy lindo para poder retomar la actividad», remarcó.

Por último, señaló que desde el municipio serán «respetuosos del alerta por lo menos hasta la tardenoche», pero celebró que haya cambiado el clima y que no haya tanto viento, lo que hace más «llevadera» la tarea de Defensa Civil en los distintos puntos de Mar del Plata.

Como señalaba Rodríguez, aún rige un alerta amarillo por tormenta para esta tarde en General Pueyrredon. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas «localmente fuertes». Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

De acuerdo al pronóstico del SMN, esta tarde habrá tormentas fuertes en Mar del Plata, con 70 a 100% de probabilidades de lluvia y viento del sur a 32-41 km/h, con ráfagas de 51 a 59 km/h.

Sin embargo, a partir de la noche mejorarán las condiciones climáticas, con cielo mayormente nublado y sin precipitaciones. La temperatura bajará a 19º C y el viento se mantendrá del sur, pero a 23-31 km/h y con ráfagas de hasta 50 km/h. A la medianoche el cielo estará parcialmente nublado y a partir de la mañana de este miércoles estará algo nublado, con una máxima de 23º C.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por tormenta

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Fuente: Mi8

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