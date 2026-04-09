Los CAPS suman talleres de promoción y prevención de la salud: actividad física, alimentación saludable, diabetes y espacios de asesoramiento y orientación

Durante todo el mes se desarrollarán propuestas gratuitas en distintos Centros de Atención Primaria de la Salud, que incluyen talleres de actividad física, caminatas, alimentación saludable, diabetes, tejido, actividades para personas gestantes y espacios de orientación. Las actividades no requieren inscripción previa en la mayoría de los casos. Se puede encontrar más información en www.mardelplata.gob.ar/tallerespromopreventivos

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Secretaría de Salud– en conjunto con áreas de Deportes y Cultura, llevarán adelante propuestas gratuitas en distintos Centros de Atención Primaria de la Salud que apuntan a mejorar la calidad de vida, fomentar hábitos saludables y generar espacios de encuentro. Se trata de caminatas, actividad física, talleres de nutrición, espacios de acompañamiento y actividades comunitarias, entre otras.

En relación a la actividad física y las caminatas, se destacan los grupos para adultos mayores en el CAPS Belisario Roldán (Rodríguez Peña 7848) que se realizan los martes y jueves de 8.30 a 9.30. Además, se desarrollan caminatas saludables semanales desde el CAPS Estación Camet, (Ruta 2 kilómetro 293) y encuentros en la Plaza del Ala (Moreno 9200). En el mismo CAPS Belisario Roldán también se dictan talleres de hábitos saludables todos los lunes a las 10.

En cuanto a la alimentación saludable, durante abril se llevarán adelante talleres de nutrición en distintos Centros de Salud. En el CAPS Newbery, ubicado en Moreno 9375, se realizará un taller de diabetes todos los miércoles a las 10.30. En el CAPS Alto Camet (Cura Brochero 7100) habrá un taller de huerta el 14 de abril a las 10.30 y encuentros de preparto todos los lunes a las 10.

Por su parte, en el Centro de Salud 2 de Abril (Cisneros y Falconier), se dictará un taller de hábitos saludables el 16 de abril a las 10 y en el CAPS Parque Independencia (Autopista J. Newbery 3575) se abordará nutrición y embarazo el 21 de abril a las 11.30. Además, la Unidad Gerontológica (Gaboto 4697) ofrecerá un taller de hábitos saludables el 22 de abril a las 11.

Por otro lado, se desarrollarán espacios grupales de orientación y escucha destinados a familiares y referentes de personas en situación de consumo. Estos encuentros se realizan el segundo jueves de cada mes a las 10 en el CAPS Alto Camet (Cura Brochero 7100) con el objetivo de brindar herramientas de acompañamiento y contención.

En paralelo, continúan los talleres de tejido en distintos dispositivos: en el CAPS Newbery (Moreno 9375) se realizarán el segundo y cuarto jueves de 10.30 a 12; en el CAPS Belgrano (Carmen de las Flores 1700) los viernes de 10.30 a 12; y en el Centro de Salud N°2 (12 de Octubre 4445) el espacio “Tejidos que abrazan” se llevará adelante los lunes a las 11 a partir del 20 de abril. Todas estas propuestas no requieren experiencia previa.

Asimismo, el CAPS Libertad (Leguizamón 552) llevará adelante un grupo de salud integral todos los viernes a las 10.30, mientras que en el CAPS Ameghino (Luro 10052) se realizará un taller de cocina saludable el 28 de abril en la Sociedad de Fomento Santa Rosa de Lima. En el CAPS Aeroparque (Pelayo 1780) se desarrollarán talleres de huerta el 9 y 23 de abril a las 10.

En este marco, también se desarrolla el espacio “Preparándote a Nacer”, una propuesta destinada a personas gestantes que se lleva adelante en articulación con Cultura. Los encuentros se realizan los jueves a las 10 en el Centro de Salud N° 1 (Colón 3284) y los lunes a las 10 en el CAPS Alto Camet. Se trata de actividades abiertas y gratuitas que brindan herramientas para el acompañamiento del embarazo, el parto y la crianza. Para más información, se puede escribir a culturacomunitaria@turismomardelplata.gob.ar.

Para más información sobre días, horarios y ubicaciones de las actividades, los vecinos pueden consultar en los CAPS más cercanos o ingresar en www.mardelplata.gob.ar/tallerespromopreventivos

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