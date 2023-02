Los ciberdelincuentes no descansan: las estafas más comunes en época de vacaciones

Con el auge de las billeteras virtuales, códigos QR y demás métodos de compra online cada vez más personas están expuestas a ser estafadas durante las vacaciones.

Si bien las vacaciones son sinónimo de descanso y diversión, eso no aplica para todos, esta época del año suele ser usada por los hackers para trabajar en nuevas técnicas y métodos de ciberdelitos debido al constante uso de las tarjetas de crédito, débito y tarjetas prepagas.

“Los usuarios, durante las vacaciones, pueden ser menos precavidos debido a su interés de estar más alejados de la tecnología y por ende no prestar la suficiente atención a posibles riesgos de vulneración. Esto, sumado al incremento de las compras realizadas a través de billeteras virtuales con escaso nivel de seguridad, el uso de contraseñas poco complejas, facilitar datos privados y demás prácticas involuntarias que afectan la privacidad, pueden incrementar las posibilidades de ser extorsionados y estafados virtualmente.” manifestó Miguel Rodriguez, Director de Seguridad Informática en Megatech, empresa argentina de ciberseguridad que brinda servicios en varios países de la región.

Apoyar, deslizar o ingresar chip, puede ser más seguro que hacer clic y pagar de forma online debido a que, el robo de datos personales y su oferta en la Dark Web, es incluso más común y peligroso de lo que se piensa. En este sentido Megatech, como parte de su responsabilidad empresarial ofrece algunos consejos para tomar acciones preventivas y evitar ser una víctima de estafas durante las vacaciones.

A continuación se comparten consejos para redoblar los cuidados antes y durante los viajes:

Contraseñas de alto nivel de complejidad: se debe asegurar de que los dispositivos estén protegidos con una clave, patrón o pregunta de seguridad indescifrable, además la misma debe ser cambiada regularmente y no ser utilizada en otras aplicaciones.

Doble autenticación: habilitar la autenticación multifactor, siempre que esté disponible, para ayudar a prevenir los actores de amenazas y para que no se apoderen de sus cuentas y accedan a sus datos.

Preinstalar sistemas de seguridad de alto nivel: asegurarse de tener antivirus y antimalware actualizados, inclusive en los teléfonos.

Evitar usar redes wifi públicas: es importante siempre conectarse a una red Wi-Fi conocida y confiable, como la red del trabajo o del hogar y evitar lo máximo posible las redes públicas y gratuitas.

Evadir conexiones desconocidas: Cualquier dispositivo desconocido que se conecta a un puerto USB (unidad flash, reproductores MP3, teléfonos inteligentes, discos duros externos, etc.) puede robar datos y contener software malintencionado.

“Las vacaciones no implican un descanso para los ciberdelincuentes e incluso es en esta época del año cuando comienzan a aparecer formatos más innovadores, peligrosos y efectivos. Por esto, contar con sistemas de seguridad que estudien, analicen y alerten respecto posibles vulnerabilidades es esencial, no solo para resguardarse de posibles ciberdelitos sino también para cuidar nuestra integridad emocional y por supuesto, disfrutar de las vacaciones.” concluyeron desde Megatech.

