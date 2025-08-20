Los controladores aéreos vuelven a las medidas de fuerza y aeropuertos verán afectada la operatoria de vuelos

La operatoria de vuelos en los aeropuertos de todo el país se verá afectada por la medida de fuerza anunciada por controladores aéreos, que confirmaron una serie de paros a partir de este viernes y se prolongará hasta el sábado 30 de agosto con suspensión de servicios durante algunas horas por día.
La medida fue anunciada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), después de no llegar a un acuerdo de aumento salarial con las cámaras y con el Gobierno nacional.
Es el mismo gremio que había anticipado medidas de fuerza en las vacaciones de invierno, aunque luego se dictó la conciliación obligatoria y quedaron desactivadas.
De acuerdo al cronograma, ATEPSA hará paro este viernes 22 de agosto en los “despegues de toda la aviación”, entre las 13 y las 16 y entre las 19 y las 22. El domingo 24 habrá medidas en las mismas franjas horarias.
