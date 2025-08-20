Los controladores aéreos vuelven a las medidas de fuerza y aeropuertos verán afectada la operatoria de vuelos

La operatoria de vuelos en los aeropuertos de todo el país se verá afectada por la medida de fuerza anunciada por controladores aéreos, que confirmaron una serie de paros a partir de este viernes y se prolongará hasta el sábado 30 de agosto con suspensión de servicios durante algunas horas por día.

La medida fue anunciada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), después de no llegar a un acuerdo de aumento salarial con las cámaras y con el Gobierno nacional.

Es el mismo gremio que había anticipado medidas de fuerza en las vacaciones de invierno, aunque luego se dictó la conciliación obligatoria y quedaron desactivadas.

De acuerdo al cronograma, ATEPSA hará paro este viernes 22 de agosto en los “despegues de toda la aviación”, entre las 13 y las 16 y entre las 19 y las 22. El domingo 24 habrá medidas en las mismas franjas horarias.

Según informó la agencia DIB, el gremio de controladores aéreos afirma que el conflicto colectivo por mejoras salariales lleva más de diez meses sin respuesta. A comienzos de julio habían anticipado un cronograma de paros que iba a afectar los vuelos en pleno desarrollo de las vacaciones de invierno. Comenzaba el 11 de julio y terminaba el 30. Como ahora, sólo iba a afectar los despegues. Sin embargo, el dictado de la conciliación obligatoria abrió una nueva etapa de negociaciones, que termino sin una resolución. El gremio califica de insuficiente el ofrecimiento de las cámaras y reclama un aumento salarial del 45 por ciento.



“Habiéndose agotado los plazos establecidos en el Decreto 272/06, y habiendo nuestra organización actuado con responsabilidad institucional en cada una de las instancias administrativas y legales disponibles, informamos que continuaremos con el plan de lucha oportunamente presentado, en defensa de los derechos de los trabajadores y con el objetivo de alcanzar una justa y necesaria recomposición salarial”, indicó ATEPSA en un comunicado.



El gremio dejó en claro que mientras se desarrolla la medida de fuerza se contemplarán excepciones en el caso de aeronaves que “eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presenten servicio sanitario, humanitario, de estado y/o búsqueda y salvamento”.

