Los dispositivos de «Salud en tu barrio» se trasladan a Félix U. Camet: conocé todos los servicios

Será del lunes 11 al jueves 14 de agosto en el horario de 9 a 14. Uno de ellos estará en el Centro de Salud y otro en la Sociedad de Fomento.

La Municipalidad -a través de la Secretaría de Salud- continúa recorriendo los barrios de la ciudad con dos dispositivos de Salud en tu Barrio brindando diferentes controles de salud y charlas de promoción y prevención para reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los 34 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el lunes 11 al jueves 14, en el horario de 9 a 14, el primer dispositivo funcionará en la Sociedad de Fomento Félix U. Camet, ubicada en Isla Candelaria 626.

En detalle, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán vacunas de calendario, se gestionarán turnos para las diferentes especialidades de los CAPS y charlas de concientización sobre dengue.

Además, martes, miércoles y jueves se llevarán a cabo controles pediátricos y se completarán las libretas. Cabe aclarar que los turnos de pediatría se solicitan previamente en el dispositivo.

En tanto, el martes se recibirán consultas sobre el servicio de ginecología, se realizarán testeos de hepatitis C y se aplicarán dosis de hepatitis B.

El jueves se realizarán controles odontológicos y se llevarán a cabo talleres de odontopediatría para niñas y niños, se brindará asesoramiento y orientación sobre salud mental y se aplicarán vacunas antirrábicas para animales. También se llevará a cabo una capacitación sobre RCP a las 14. Los interesados en la capacitación tienen que inscribirse previamente en la Sociedad de Fomento.

Por otro lado, el segundo dispositivo de Salud en tu Barrio permanecerá en la misma fecha en el Centro de Salud de Félix U. Camet, ubicado en Calle 28 entre Fitz Roy y Olivia, de 9 a 14.

Con respecto a los servicios, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán las vacunas de calendario, se gestionarán turnos para especialidades en los CAPS y se llevarán a cabo charlas sobre tenencia responsable de animales y dengue.

El lunes, martes y miércoles se realizarán controles odontológicos. Y, el lunes también, se llevará a cabo una capacitación sobre RCP y primeros auxilios a las 10.

El miércoles se recibirán consultas sobre el servicio de ginecología y educación a la comunidad, se llevarán a cabo talleres de odontopediatría para niñas y niños, se brindará asesoramiento y orientación sobre salud mental y el Servicio Municipal de Atención a las Adicciones – SEMDA.

Sobre el consultorio móvil odontológico

Desde el lunes 11 al miércoles 13 de agosto el consultorio móvil odontológico funcionará en el CAPS Félix U Camet, calle 28 entre Fitz Roy y Olivia y el jueves 14, en la Sociedad de Fomento de Félix U. Camet en Isla Candelaria 626. La atención será de 9 a 13 sin turno previo.

En cuanto a los servicios, el consultorio móvil realizará atención odontológica para niños, niñas y adultos, controles bucales para embarazadas, prácticas de baja y mediana complejidad, urgencias y detección temprana del cáncer bucal.

Además, se brindarán recomendaciones para la prevención de lesiones en los tejidos blandos y consejos para el cuidado e higiene integral de la boca.

