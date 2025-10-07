Los docentes bonaerenses lanzan un paro a dos semanas de las elecciones: cuándo es?

Con reclamos para el Gobierno Nacional, los docentes de la provincia de Buenos Aires reanudan las protestas. Mañana movilizan y la semana que viene paran

Los cinco sindicatos que nuclean a los docentes de la provincia de Buenos Aires anunciaron la continuidad de un plan de lucha que se definió a nivel nacional. Fue en una conferencia de prensa encabezada por María Laura Torre, secretaria general adjunta del SUTEBA.

La agenda de reclamos apunta directamente al gobierno de Javier Milei y la fecha elegida es dos semanas antes de las elecciones legislativas, el martes 14 de octubre.

Las autoridades gremiales informaron que mañana a las 10 se van a concentrar en Plaza Moreno, La Plata. Esta jornada contará con la participación de Berisso, Ensenada, Brandsen y Magdalena. Lo mismo sucederá en otros puntos de la Provincia y también en otras ciudades del país. Es que el plan de lucha que van a retomar mañana fue definidio por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) con el acuerdo de representantes sindicales de todas las provincias.

La idea de la actividad de mañana es “visibilizar la situación y los reclamos nacionales que le estamos haciendo desde cada provincia al Presidente Milei”, expresó Torre. Esto es por la paritaria nacional docente, por la restitución del Fondo de Incentivo (FONID), los recursos para el Instituto de Previsión Social (IPS) y hasta en rechazo al presupuesto 2026.

Los gremios docentes de todo el país que pertenecen a la CTERA retoman mañana un plan de lucha que incluye un paro.

La actividad de mañana no debería afectar el normal desarrollo de clases. Sin embargo, la facción disidente del SUTEBA, la agrupación Multicolor, convocó a un paro por lo que se espera que haya algunas escuelas públicas bonaerenses afectadas.

El día del paro oficial es el 14 de octubre, es decir, el martes de la semana que viene. Esta protesta va a incluir una “gran” marcha federal educativa con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y se espera que todas las escuelas públicas del país estén cerradas.

Los reclamos de los gremios docentes a Milei

La restitución del FONID.

En defensa de los fondos nacionales para el IPS.

En defensa de todas las partidas para Educación.

Por la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.

Rechazo al Presupuesto 2026.

Por una nueva Ley de Financiamiento.

Por el financiamiento de la Ley de Educación Técnico Profesional.

La situación de los docentes en la Provincia

En la conferencia de prensa de este martes, Torre se refirió a la relación de los gremios del FUDB con el gobierno bonaerense. La líder del SUTEBA adelantó que a fines de octubre debería volver a reunirse la comisión técnica salarial “en vistas a la próxima recomposición” .

Antes de eso, los sindicatos fueron convocados por el gobierno de Axel Kicillof para conversar sobre el proyecto de presupuesto 2026 . “Esta misma semana ya nos estamos juntando”, confirmó Torre.

