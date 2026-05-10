LOS GARDELITOS SE PRESENTAN EN PLAZA DE LA MÚSICA MAR DEL PLATA

Luego de su exitosa presentación en el Hipódromo de La Plata, Los Gardelitos anunciaron su regreso a Mar del Plata.

La banda integrada por Eli Suárez (voz y guitarra), Jorge Rossi (bajo), Toto Ciccone (batería) y la invitada María Rosa (coros y acústica) viene presentando en vivo su nueva canción de rocanrol El Sueño de Los Locos (Letra y Música: Eli Suárez).

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