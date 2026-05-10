LOS GARDELITOS SE PRESENTAN EN PLAZA DE LA MÚSICA MAR DEL PLATA

Luego de su exitosa presentación en el Hipódromo de La Plata, Los Gardelitos anunciaron su regreso a Mar del Plata.
La banda integrada por Eli Suárez (voz y guitarra), Jorge Rossi (bajo), Toto Ciccone (batería) y la invitada María Rosa (coros y acústica) viene presentando en vivo su nueva canción de rocanrol El Sueño de Los Locos (Letra y Música: Eli Suárez).
|El show en la ciudad balnearia está previsto para el sábado 20 de junio – 19hs – en Plaza de la Música Mar del Plata (Av. Constitución 5780)
Entradas a la venta por sistema Articket
Y puntos de venta físicos: La Casa de las Guitarras: Belgrano 3420 – Mar del Plata
FAVA Casa Central: Av. Pedro Luro 3247 – Mar del Plata
ADN Store: Calle 61 N° 2813 – Necochea
TecnoCentro: Rivadavia 3065 – Olavarria