Los más chicos son los más vulnerables frente a las ciberdelincuentes

Como cada año llega uno de los días señalados para recordar a todo el mundo la importancia de extremar, cada vez más, las precauciones a la hora de navegar por Internet. Uno de los grupos más vulnerables en este campo son las niñas y niños que acceden a la web todos los días y muchas veces sin supervisión adulta. Los más pequeños de la casa son los que más utilizan la red, desde videojuegos hasta las redes sociales, todas las plataformas o aplicaciones pueden ser la entrada para cualquier ciberdelincuente.

Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), un proveedor líder especializado en ciberseguridad a nivel mundial, quiere alertar de todos los peligros a los que los más pequeños están expuestos al entrar en la red y destacar que es responsabilidad de todos formarlos y darles las herramientas adecuadas para navegar seguros por Internet:

Crear contraseñas divertidas y seguras: redes sociales cada vez más populares y abundantes, videojuegos o aplicaciones de moda necesarias para diferentes funciones. Son muchas las claves que los más pequeños deben pensar para acceder a estas plataformas y de no crearlas con las características adecuadas puede ponerlos en peligro. Los niños y niñas son los que más conocen la red, han nacido en un mundo online, por eso tienen que aprender a crear contraseñas fuertes capaces de protegerlos:

Debe ser una combinación que solo ellos conozcan y nunca deben usar datos personales como cumpleaños, edad o los nombres de jugadores conocidos, ya que esto es muy sencillo de averiguar.

Hay que pensar en algo que vaya a ser difícil de adivinar y que nunca la compartan con nadie.

Si ven que algún dispositivo IoT o App viene ya con una clave por defecto es primordial que la cambien ya que si no pueden ser muy sencillas de vulnerar.

Las mejores contraseñas deben ser diferentes para cada plataforma y siempre deben ser largas, con diferentes caracteres, símbolos y números, como %Atletimadrid22#!

Usar códigos de acceso: en el caso de tener una tablet o móvil siempre deben contar con un código de acceso que limite cualquier intento de ingreso. De esta manera, si un día nuestros niños deja el dispositivo en algún lugar público evitaremos que cualquier pueda entrar y obtener todos los datos que almacena.

Mantenerse actualizado: cada vez son más los juegos y aplicaciones las que se pueden instalar en los dispositivos móviles y ordenadores, son divertidos y se puede jugar con amigos de forma online. Pero estos pasatiempos tienen un lado oscuro y mucho más si son gratis: en algunas ocasiones lo gratuito puede esconder virus o malware por un ciberdelincuente pudiendo llegar a infectar todos los dispositivos conectados a la misma red y estropearlos o algo peor. Actualizar cuando sea necesario es imprescindible porque aplicará soluciones de seguridad contra nuevas amenazas y nuevos virus.

No hacer clic sin pensar: lo primero que hay que saber es qué “phishing” significa engañar a alguien para que haga clic en un enlace que hará algo malo en el dispositivo. Para evitar caer en la trampa de este ataque hay que abrir solo los emails de personas conocidas, nunca hacer clic en enlaces desconocidos y siempre antes de abrir cualquier archivo o imagen adjunta se debe revisar que no estén infectados.

Cuidado con los extraños de la red: ahora son muchos los videojuegos o redes sociales que permiten mantener una conversación con las otras personas que forman parte del mundo online. Aunque se pueda pensar que son niños o jóvenes como los demás, nada puede asegurarlo. Así que si no se conoce personalmente a los jugadores que están conectados es mejor evitar cualquier tipo de conversación, aunque haya una pantalla de por medio pueden ser igual de peligrosos que en la vida real.

“Internet está en muchas de nuestras actividades diarias, por lo que es fundamental proteger a los más pequeños de la casa ante cualquier tipo de peligro en la red y es esencial tomar precauciones enseñándoles todos los aspectos de ciberseguridad:

Ø Cuando estén en línea solo deberían hablar con personas que conocen en la vida real

Ø Necesitan saber que compartir información personal puede ser muy peligroso (ej. cuando se van de vacaciones)

Ø Solo deben hacer clic en enlaces de correos electrónicos conocidos. En el caso particular que un correo solicite datos como una clave, ante la duda hacer el cambio directamente en el sitio (en lugar de hacer clic en el enlace)

Ø Al momento de autenticarse con un usuario y clave, activar doble factor de autenticación siempre que sea posible o crear una contraseñas para cada servicio y lo más seguras posible

Ø Siempre es importante instalar las actualizaciones porque aportan mejoras y un mayor nivel de protección, ya que los fabricantes corrigen vulnerabilidades conocidas”. Alejandro Botter, Gerente de Ingeniería para el Sur de Latinoamérica en Check Point Software.

Comentarios

comentarios