¡Los pibes a la final! La Sub 20 de Argentina irá el domingo ante Marruecos por una nueva Copa del Mundo

El seleccionado argentino de fútbol Sub 20 que dirige Diego Placente venció en semifinales a Colombia y el próximo domingo, en Chile, jugará la final de la Copa del Mundo ante Marruecos.

Mateo Silvetti marcó el primer y único gol sobre el final del segundo tiempo al cabo de un durísimo partido en el que el rival fue muy sólido y dominador no solo durante la primera mitad sino que incluso en el arranque del complemento, cuando tuvo muy buenas oportunidades para ponerse al frente del marcador.

Será para Argentina una nueva chance de jugar esta instancia de la competencia después de 18 años. Entonces con el torneo disputado en Canadá y el equipo bajo dirección técnica de Hugo Tocalli.

🌟🇦🇷 JUGADÓN DE PRESTIANNI Y MATEO SILVETTI PARA EL 1-0 DE ARGENTINA SUB 20.



Marruecos, el rival que espera en esta final, derrotó por penales a Francia, que ahora en esta competencia de juveniles vuelve a quedarse a las puertas del máximo título.

El equipo argentino viene demostrando una solidez importante por la contundencia al momento de resolver los encuentros y también por su versión defensiva: en los últimos cuatro cotejos de este torneo no recibió goles en contra.

