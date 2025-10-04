Los Pumas cayeron 29-27 con Sudáfrica, campeón del Rugby Championship por segunda vez consecutiva

El seleccionado argentino enfrentó a los campeones del mundo en el estadio de Twickenham, donde no pudieron dar revancha a la dura derrota del sábado pasado en Durban.

Los Pumas cerraron su participación en el Rugby Championship 2025 ante al campeón del mundo, Sudáfrica, por la sexta fecha del torneo. Aunque el equipo de Felipe Contepomi llegó a ponerse al frente en el primer tiempo, la superioridad de los Springboks en los scrums les permitió a los sudafricanos dar vuelta el partido en la segunda parte.

Malcolm Marx apoyó dos tries claves, y Sudáfrica se escapó 29-13. Argentina reaccionó con tries de Delguy e Isgró y logró acercarse en el marcador para cerrar el encuentro con buena imagen. Sin embargo, el fin del tiempo marcó la victoria para Sudáfrica, que se impuso 29-27.

Los Pumas perdieron con Sudáfrica, que se consagró campeón del Rugby Championship por segunda vez consecutiva (foto: Reuters)

El partido se disputó en el mítico estadio de Twickenham, en Londres, donde la Unión Argentina de Rugby (UAR) decidió trasladar la localía por razones económicas. El organización reportó una asistencia de 70 mil personas.

Los Springboks confirmaron su dominio en el rugby mundial

Sudáfrica logró su segundo título consecutivo del Rugby Championship e hizo inútil el triunfo de Nueva Zelanda poco antes en Australia (28-14).

Los Springboks confirmaron su dominio en el rugby actual tras ganar el Mundial en 2023 y el Championship en 2024 y 2025.

Pese a su buen partido en Londres, Argentina terminó en cuarta y última posición del torneo, con diez puntos, detrás de Sudáfrica (18), Nueva Zelanda (18) y Australia (10).

Pese a que Sudáfrica y Nueva Zelanda terminaron empatados con 19 puntos, los Springboks se hicieron con el título por una mayor diferencia de puntos en el torneo (57 frente a 8).

Argentina terminó empatado en la tabla con Australia con diez unidades, pero quedó detrás de los Wallabies por una peor diferencia de puntos (-52 frente a -13).

Formaciones iniciales de Los Pumas y Sudáfrica

La formación de Los Pumas ante Sudáfrica por el Rugby Championship (Foto: Reuters)

Los Pumas: Mayco Vivas, Julián Montoya, Joel Sclavi, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Marcos Kremer, Santiago Grondona, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Justo Piccardo, Bautista Delguy y Santiago Carreras.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano y Rodrigo Isgró.

Sudáfrica: Ox Nche, Malcolm Marx, Thomas du Toit, Eben Etzebeth, Ruan Nortje, Siya Kolisi (capitán), Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese, Cobus Reinach, Sacha Feinberg-Mngomezulu, Ethan Hooker, Damian de Allende, Canan Moodie, Cheslin Kolbe y Damian Willemse.

Suplentes: Bongi Mbonambi, Jan-Hendrik Wessels, Wilco Louw, RG Snyman, Kwagga Smith, Grant Williams, Manie Libbok y Jesse Kriel.

Árbitro: Andrea Piardi (Italia).

TMO: Ian Tempest (Inglaterra).

Estadio: Twickenham (Londres).

