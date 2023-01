Los que ya no están: 100 personalidades que dijeron adiós en 2022

El arte, el deporte, la política, el periodismo y la moda despidieron a distintas figuras. Cada uno en lo suyo, dejaron una huella indeleble

Peter Bogdanovich. 6 de enero de 2022, 82 años. El director de “¿Qué me pasa, doctor?”, “La última película” y “Texasville” conectó el Hollywood clásico con las nuevas generaciones (EFE/Claudio Onorati) Flavio Etcheto. 6 de enero de 2022, 56 años. El productor, músico y compositor argentino colaboró con Soda Stereo y Daniel Melero, además de ser pionero de la música electrónica en Argentina (Ministerio de Cultura de la Nación) Sidney Poitier, 6 de enero de 2022, 94 años. El actor norteamericano de origen bahameño está considerado una leyenda del cine: fue el primer actor negro en ganar un premio Oscar en 1964 por “Los lirios del valle”(AXELLE BAUER-GRIFFIN) Bog Saget, 9 de enero de 2022, 65 años. El comediante y actor tuvo una larga trayectoria dedicada al humor, y uno de sus papeles más conocidos fue el de Danny Tanner en la comedia “Full House” (EFE) Martín Carrizo, 11 de enero de 2022, 50 años. El baterista del Indio Solari, hermano de Caramelito Carrizo, ingeniero de sonido y productor argentino, batallaba contra la esclerosis lateral amiotrófica desde 2015 Daniel Guerrero, 15 de enero de 2022, 76 años. El actor y locutor argentino cultivó una larga trayectoria en televisión, cine, radio y publicidad. Estuvo casado con la actriz Zulma Faiad, con quien tuvo dos hijas, Daniela y Eleonora Gaspard Ulliel, 19 de enero de 2022, 37 años. El ganador de dos premios César y conocido por su interpretación en “Saint Laurent” y “Hannibal, el origen del mal” murió tras haber sufrido un grave accidente de esquí (REUTERS/Axel Schmidt) Meat Loaf, 20 de enero de 2022, 74 años. Estrella del rock estadounidense, cantante, compositor y actor estadounidense que saltó a la fama mundial con su álbum “Bat Out of Hell” Louie Anderson, 21 de enero de 2022, 68 años. El aclamado comediante, actor y presentador de televisión estadounidense luchaba contra el cáncer. También creó la serie de dibujos animados “La vida con Louie” (REUTERS/Danny Moloshok/File Photo) Diego Verdaguer, 27 de enero de 2022, 70 años. El cantante argentino nacionalizado mexicano tuvo una exitosa carrera musical y fue el autor de varios hits de los ‘80, tales como ‘La ladrona’, ‘Él me mintió’ y ‘Mi buen corazón’ Monica Vitti, 2 de febrero de 2022, 90 años. La actriz italiana conocida como “la reina del cine italiano” debido a su talento para la comedia y el cariño del público, participó en decenas de películas de cine y televisión (Photo by Express Newspapers/Courtesy of Getty Images) Angélica Gorodischer, 5 de febrero de 2022, 93 años. La reconocida escritora se convirtió en una de las voces femeninas más importantes de la literatura argentina y de ciencia ficción en Iberoamérica (Télam) Ivan Reitman, 12 de febrero de 2022, 75 años. El director, productor, guionista y cineasta de cine y televisión dirigió la película “Cazafantasmas”. Se lo considera productor histórico de algunas de las comedias más exitosas de Hollywood Eduardo “El Gato” Romero, 13 de febrero de 2022, 67 años. El reconocido exgolfista argentino que atesoró a lo largo de su carrera un gran número de trofeos internacionales falleció en su Córdoba natal (Photo by Sam Greenwood/Getty Images) Henny Trayles, 17 de febrero de 2022, 84 años. La actriz y humorista alemana nacionalizada uruguaya y posteriormente residente en Argentina, participó en “Telecataplúm”, y entre sus papeles más recordados se encuentra Greta en “Floricienta” Gerardo Rozín, 11 de marzo de 2022, 51 años. Periodista rosarino, conductor de televisión y radio, y productor que llevó las riendas de exitosos ciclos, tales como “Gracias por venir, gracias por estar”, “Morfi, todos a la mesa” y “La peña de Morfi” en la pantalla de Telefe William Hurt, 13 de marzo de 2022, 71 años. El actor estadounidense ganador de un Oscar por su interpretación “El beso de la mujer araña”, ícono cinematográfico en los años ‘80 (REUTERS/Carlo Allegri) Arturo Bonín, 15 de marzo de 2022, 78 años. El reconocido actor argentino trabajó en un vasto listado de películas y telenovelas: “Regalo del cielo”, “De corazón”, “Los buscas de siempre”, “Vidas robadas”, la tira juvenil “Rebelde Way”, y su última participación fue en “La 1-5/18″ por la pantalla de El Trece Federico Martín Aramburu, 19 de marzo a los 41 años. El exjugador de Los Pumas fue asesinado de varios disparos en el Boulevard Saint Germain de París a la salida de un bar. Al día siguiente era su cumpleaños (AFP PHOTO / PAUL ELLIS) Madeleine Albright, 23 de marzo de 2022, 84 años. Conocida como la Dama de Hierro de los Estados Unidos, fue la primera mujer en convertirse en Secretaria de Estado del país norteamericano cuando Bill Clinton fue presidente (REUTERS/Joshua Roberts/File Photo) Taylor Hawkins, 25 de marzo de 2022, 50 años. El músico conocido por ser el baterista de “Foo Fighters”, con una exitosa trayectoria junto a la banda desde 1997 Vlady Kociancich, 25 de marzo de 2022, 81 años. Escritora de culto, crítica literaria, y traductora. Autora de grandes títulos como “La octava maravilla”, “Todos los caminos” y “La ronda de los jinetes muertos” Enrique Pinti, 27 de marzo de 2022, 82 años. Actor, humorista, director y dramaturgo, símbolo del humor argentino de los últimos 50 años, cabeza del emblemático espectáculo “Salsa Criolla” Isidoro Tolcachir, 28 de marzo de 2022, 85 años. Actor argentino de amplia trayectoria en teatro, cine, TV y publicidad. Padre del actor y director Claudio Tolcachir Estelle Harris, 2 de abril de 2022, 93 años. La actriz norteamericana brilló como la madre de George Costanza en la comedia “Seinfeld” y también le puso su voz a La Señora Cara de Papa en la saga animada “Toy Story” (Photo by Tibrina Hobson/FilmMagic) Sergio Chejfec, 2 de abril de 2022, 65 años. Escritor argentino de novelas, cuentos, poesía y ensayos. Vivía en Nueva York desde 2005, luego de una larga estancia en Caracas Freddy Rincón, 13 de abril de 2022, 55 años. El consagrado exfutbolista colombiano que supo brillar en la década del 90, murió por heridas causadas tras un accidente de tránsito (CNN Español) Liz Sheridan, 15 de abril de 2022, 93 años. Actriz estadounidense que interpretó a la madre de Jerry Seinfeld en la célebre sitcom, y a la vecina de “ALF” Hilda Bernard, 20 de abril de 2022, 101 años. La querida artista tuvo una extensa trayectoria de más de seis décadas en radio, radioteatro, teatro, cine y televisión. Fue la actriz más longeva en la historia del espectáculo argentino Robert Morse, 20 de abril de 2022, 90 años. El actor dos veces ganador del Tony saltó a la fama en Broadway en la década de 1950 y obtuvo papeles en comedias de Hollywood en la década de 1960 (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File) Ron Galella, el 30 de abril a los 91 años. Fue un fotógrafo famoso por perseguir a las celebridades. Jackie Kennedy Onassis lo llevó a juicio y logró obtener una orden para que se mantuviera alejado de ella Néstor Zacco, 11 de mayo de 2022, 75 años. Actor argentino recordado por sus papeles en “Grande Pá”, “Rebelde Way” y un sinfín de ficciones de teatro, películas y televisión Mabel Pessen, 16 de mayo de 2022, 85 años. La intérprete con más de 50 años de carrera en cine, teatro y televisión, tenía 85 años de edad. Participó de “Casados con hijos”, “Floricienta” y “Los Simuladores”, y un vasto listado Vangelis, 19 de mayo de 2022, 79 años. El legendario compositor griego fue reconocido por ser unos de los pioneros de la música electrónica al componer el tema principal de la película ‘Chariots of fire’, que le valió un premio Oscar Ray Liotta, 26 de mayo de 2022, 67 años. Actor de cine y televisión estadounidense cuya carrera explotó por la película “Goodfellas” de Martin Scorsese (EFE) Andy Fletcher, 26 de mayo de 2022, 60 años. El miembro fundador de “Depeche Mode” era también el tecladista y vocero de la banda británica nacida en los ochentas (Ant Palmer/Getty Images) Alan White, 26 de mayo de 2022, 72 años. El legendario baterista de John Lennon y del grupo de rock progresivo “Yes” (Photo by Astrid Stawiarz/Getty Images) Cardenal Angelo Sodano, el 27 de mayo a los 94 años. Aquí con el Papa Francisco, fue el secretario de Estado de la Santa Sede durante los papados de Juan Pablo II y Benedicto XVI y nuncio apostólico en Chile durante los años de la dictadura de Pinochet. Lo acusaron de encubrir abusos sexuales y escándalos de pederastía REUTERS/Tony Gentile Raúl Lecouna, 28 de mayo de 2022, 80 años. Histórico productor de telenovelas. Fue responsable de recordadas producciones que brillaron en la pantalla chica, tales como “Amo y señor”, “Amándote”, “Celeste” y “Muñeca brava” Lautaro Rene Coronel, 3 de junio de 2022, 25 años. El cantante más conocido como “El Noba” en la escena de la Cumbia 420 sufrió un accidente de moto y falleció luego de permanecer internado durante diez días en terapia intensiva Julieta Vallina, 13 de junio de 2022, 50 años. Actriz, docente y coach actoral que trabajó en ciclos como «Botineras», «Vidas robadas», «Son amores», «Padre Coraje», «Tu parte del trato» y «El Donante», entre otras ficciones Jean-Louis Trintignant, el 17 de junio a los 91 años. Actor y piloto de automóviles, su papel en Un hombre y una mujer, película que ganó un Oscar, lo convirtieron en una leyenda del cine francés (Getty Images) Ángeles Salvador, 28 de junio de 2022, 50 años. Destacada escritora argentina, autora de las novelas “El papel preponderante del oxígeno” y “La última fiesta” Jorge “Cacho” Fontana, 5 de julio de 2022, 90 años. Locutor, conductor y animador. Su voz artística marcó rumbo y se transformó en emblemática (Archivo: Radio Nacional) James Caan, 6 de julio de 2022, 82 años. El actor estadounidense con una extensa trayectoria, siendo uno de sus papeles más famosos el de Sonny Corleone en “El Padrino” Shinzo Abe, 8 de julio de 2022, 67 años. El ex primer ministro nipón fue asesinado durante su asistencia a un acto electoral en la ciudad de Nara. Fue primer ministro de Japón de 2006 a 2007 y de 2012 a 2020, ostentando este cargo más tiempo que cualquier otro dirigente gubernamental del país Ivana Trump, 14 de julio de 2022, 73 años. Fue la primera esposa del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump Sylvia Molloy, 14 de julio de 2022, 83 años. Escritora, editora y docente, reconocida por ser una de las pioneras en tratar temas de la cultura LGTB en sus trabajos literarios y en explorar la autobiografía como género David Warner, 24 de julio de 2022, 80 años. Actor británico conocido por interpretar a los villanos de “Titanic”, “Tron”, y “Time Banditis” Jaimito Cohen, 28 de julio de 2022, 73 años. El actor se puso en la piel del entrañable “Borromeo”, el divertido personaje que interpretaba en “Calabromas”, y vivía en Israel desde hace dos décadas Bill Russell, 31 de julio de 2022, 88 años. La legendaria estrella del baloncesto que fue 11 veces campeón de la NBA (REUTERS/Danny Moloshok/File Photo) Nichelle Nichols, 31 de julio de 2022, 89 años. Actriz conocida por su interpretación de la teniente Nyota Uhura en la serie “Star Trek” de la década de 1960 Anne Heche, 5 de agosto de 2022, 53 años. La reconocida actriz estadounidense falleció por complicaciones de su cuadro de salud después de un accidente de auto Issey Miyake, 5 de agosto de 2022, 84 años. Diseñador de moda japonés mundialmente conocido por el uso del plisado en sus prendas, por sus sencillos jerseys de cuello vuelto como los que popularizó Steve Jobs o por su línea de bolsos Bao Bao con patrones geométricos Olivia Newton John, 8 de agosto de 2022, 73 años. La famosa cantante y actriz luchó contra el cáncer de mama durante más de tres décadas Rodolfo Bebán, 13 de agosto de 2022, 84 años. El actor argentino se consagró como uno de los más grandes artistas de la escena nacional que recreó personajes históricos Denise Dowse, 14 de agosto de 2022, 64 años. Actriz y directora que tuvo famosos papeles en “Beverly Hills, 90210″, “Insecure” y “Ray” Mijaíl Gorbachov, 30 de agosto de 2022, 91 años. El último líder de la Unión Soviética, presidente de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Nelly Trenty, 1° de septiembre de 2022. Conductora y locutora, reconocida como “la voz del programa de Mirtha Legrand” Juan Gustavo Cobo Borda, 5 de septiembre de 2022, 73 años. Gran exponente de la poesía nacido en Bogotá, Colombia, y reconocido poeta latinoamericano Magdalena Ruiz Guiñazú, 6 de septiembre de 2022, 91 años. La periodista y locutora argentina que recorrió campos de concentración con el Papa Juan Pablo II y levantó la bandera de los Derechos Humanos, reconocida como una figura esencial del periodismo argentino Marciano Cantero, 8 de septiembre de 2022, 62 años. Músico y cantante, líder de Los Enanitos Verdes, una de las bandas emblemáticas del rock argentino La Reina Isabel II de Inglaterra, 8 de septiembre de 2022, 96 años. La monarca había sido coronada el 2 de junio de 1953. Mientras estuvo en el trono, vio pasar a 15 primeros ministros y 7 apas Lino Patalano, 10 de septiembre de 2022, 76 años. Reconocido productor y director teatral: su larga trayectoria incluye la creación de dos legendarios café concerts en la década del ‘70: El gallo rojo y La gallina Embarazada Javier Marías, 11 de septiembre de 2022, 70 años. Escritor español considerado una de las grandes figuras de la literatura contemporánea Jean-Luc Godard, 13 de septiembre, 91 años. Uno de los cineastas que más influyeron en el cine europeo, parte de la llamada Nouvelle Vague (AP Photo/Laurent Rebours, File) Horacio Acavallo, 14 de septiembre de 2022, 87 años. El boxeador argentino segundo campeón mundial de la historia falleció justo en la jornada en que se conmemora el Día del Boxeador Argentino Irene Papas, el 14 de septiembre a los 93 años. Actriz griega dramática que tuvo un destacado paso por Hollywood. Su actuación en Zorba el Griego es muy recordada. Fue pareja de Marlon Brando, a quien alguna vez definió como el amor de su vida. También fue una gran cantante (Mubi) Diana Maggi, 15 de septiembre de 2022, 97 años. Actriz argentina que contaba con más de 80 años de trayectoria en el cine, teatro y televisión Carlitos Balá, 22 de septiembre de 2022, 97 años. El entrañable actor y humorista que supo alegrar los corazones de varias generaciones haciendo reír hasta sus últimos días Coolio, 28 de septiembre de 2022, 59 años. El rapero y cantante de Gangsta’s Paradise: el éxito del tema de 1995 estuvo impulsado por el video que protagonizó Michelle Pfeiffer, actriz de “Mentes peligrosas” César Mascetti, 4 de octubre de 2022, 80 años. Emblemático periodista argentino queurante años fue la cara de “Telenoche”. Mónica Cahen D’Anvers fue su gran compañera de vida Loretta Lyyn, 4 de octubre de 2022, 90 años. La reina de la música country considerada una leyenda y ganadora del Grammy Noé Jitrik, 6 de octubre de 2022, 94 años. El escritor argentino nacido en Rivera, pequeña ciudad bonaerense, fue uno de los intelectuales más respetados de las letras argentinas Angela Lansbury, 11 de octubre de 2022, 96 años. La estrella de la pantalla chica y Broadway, conocida por la serie “La reportera del crimen” Robbie Coltrane, 14 de octubre de 2022, 72 años. Actor escocés que interpretó a Hagrid en al saga de Harry Potter Silvana Suárez, 21 de octubre de 2022, 64 años. Modelo, ex Miss Mundo de Argentina 1978 Leslie Jordan, 24 de octubre de 2022, 67 años. Actor, comediante, escritor y cantante estadounidense (Photo by Jason Kempin/Getty Images) Jerry Lee Lewis, 28 de octubre de 2022, 87 años. Cantante, compositor y pianista norteamericano, considerado pionero del rock and roll Atilio Stampone, 2 de noviembre de 2022, 96 años. Músico y protagonista estelar de la historia grande del tango Mirta Hortas, 3 de noviembre de 2022, 73 años. La escritora y vicepresidenta del Centro PEN Argentina, autora de varias novelas y exesposa del periodista y autor Jorge Asís Aaron Carter, 5 de noviembre de 2022, 34 años. Actor, cantate y compositor estadounidense, hermano menor de Nick Carter, uno de los integrantes de los Backstreet Boys Gal Costa, 9 de noviembre de 2022, 77 años. Cantante y compositora considerada “la gran voz del pueblo brasileño” Hebe de Bonafini, 20 de noviembre de 2022, 93 años. Madre de dos hijos desaparecidos, defensora y activista de los derechos humanos, fundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Pablo Milanés, 22 de noviembre de 2022, 79 años. Cantautor cubano y baladista galardonado con el Latin Grammy que ayudó a fundar la Nueva Trova Cubana y le dio la vuelta al mundo como embajador cultural de la Revolución Cubana Irene Cara, el 25 de noviembre a los 63 años. Saltó a la fama en 1980 con Fama como cantante y actriz, y en el primer rol puso su voz en la canción del film Flashdance. Ganó el Oscar, el Globo de Oro y dos veces el Grammy (Twitter/@Irene_Cara) Héctor Bonilla, 25 de noviembre de 2022, 80 años. Actor, director y dramaturgo mexicano Clarence Gilyard, 28 de noviembre de 2022, 66 años. Actor de “Duro de matar”, “Top gun” y “Walker, Texas Ranger”, donde protagonizó la exitosa serie junto a Chuck Norris Christine McVie, 30 de noviembre de 2022, 79 años. La vocalista, compositora y tecladista británica de “Fleetwood Mac” cuya conmovedora voz de contralto ayudó a definir clásicos como “You Make Loving Fun”, “Everywhere” y “Don’t Stop” Dominique Lapierre, 4 de diciembre de 2022, 91 años. Conocido como “el bestseller francés del espionaje”, autor de obras de temática histórica contemporánea como “La ciudad de la alegría” y “Mil soles” fue además uno de los más emblemáticos periodistas de Paris-Match Kirstie Alley, 5 de diciembre de 2022, 71 años. La actriz de “Mira quién habla”, donde compartió protagónico con John Travolta (Archivo) Lidia Satragno, más conocida como Pinky, 8 de diciembre de 2022, 87 años. Conductora, locutora, modelo, actriz y política. El 1 de mayo de 1980 condujo la transformación de la televisión en blanco y negro al todo color, hecho con el que además se inauguró Argentina Televisora Color (ATC) Lalo Rodríguez, 13 de diciembre de 2022, 64 año. El salsero y artista puertorriqueño autor de “Ven devórame otra vez” Haydeé Padilla, 14 de diciembre de 2022, 86 años. La actriz y vedette argentina conocida por su personaje de La Chona, tenía un largo recorrido en radio, cine y televisión Maxi Jazz, 23 de diciembre de 2022, 65 años. Músico británico conocido por ser el vocalista de la banda “Faithless” Olga Naum, 24 de diciembre de 2022, 74 años. La diseñadora de modas argentina que había empezado su trayectoria en los años 80 Vivienne Westwood, 29 de diciembre de 2022, 81 años. La diseñadora británica destacada por sus diseños innovadores y atrevidos, cumplió un rol clave en el movimiento punk Pelé, 29 de diciembre de 2022, 82 años. Edson Arantes do Nascimento, la leyenda del fútbol brasileño, batallaba contra un cáncer de colon Barbara Walters, 30 de diciembre de 2022, 93 años. La legendaria presentadora estadounidense que se convirtió en la primera mujer en presentar un noticiero vespertino en Estados Unidos cuando se incorporó a “ABC Evening News” en 1976 Benedicto XVI, 31 de diciembre de 2022, 95 años. El primer pontífice emérito de la historia ocupó durante ocho años y tuvo un largo pasado en el gobierno de la Iglesia como estrecho colaborador de Juan Pablo II

