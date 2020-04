Los trabajadores sanitarios de España son los más expuestos al coronavirus en el mundo: casi 27 mil se contagiaron, el 15 % del total del país

Hay al menos 26 muertos en este grupo de riesgo, mientras medios españoles y sindicatos denuncian su falta de protección de los trabajadores

Hasta 26.672 profesionales sanitarios se han contagiado por el coronavirus desde el inicio de la pandemia, lo que supone el 15,4 % del total de casos confirmados hasta la fecha, informó este martes el ministerio de Sanidad español. Al menos 26 de ellos murieron, según medios españoles.

Según el epidemiólogo Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, el número de personal sanitario contagiado se debe a su alto grado de exposición, y aunque a algunos les ha costado la vida, lo cierto es que la gravedad de la enfermedad es menor que en el resto de la población.

Varios son los factores que podrían explicarlo, como que su edad media es menor o que tienen acceso al tratamiento de soporte de manera más precoz; de hecho, se está estudiando cuáles podrían ser las causas.

Un trabajador médico español en una calle de Madrid. (REUTERS/Susana Vera)

Con todo, el epidemiólogo ha precisado que pese a la cifra, que asciende a 26.672, esta es desde el inicio de la crisis y “una grandísima parte” de ellos ya ha vuelto al trabajo.

España a ser el primer país del mundo en lo que respecta a sanitarios contagiados respecto a casos, según medios españoles y sindicatos, que denuncian la falta de protección de los trabajadores.

Más de 18 muertos

El ministerio también informó este martes que España registró un ligero aumento de las muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, al sumar 567 frente a las 517 de ayer, y totalizan ya 18.056.

El ritmo de los nuevos contagios continuó sin embargo su pauta decreciente, con una subida diaria del 1,7 por ciento, la cifra más baja registrada hasta ahora desde el comienzo de la pandemia.

Los nuevos casos diarios fueron 3.045, con lo que el total de contagios asciende a 172.541.

Los trabajadores de la salud que usan mascarillas protectoras reaccionan durante un homenaje a su compañero de trabajo Esteban, un enfermero que murió de la enfermedad del coronavirus frente al Hospital Severo Ochoa en Leganés. (REUTERS / Susana Vera)

Por otra parte, otras 2.777 personas se recuperaron de la COVID-19 y suman ya 67.504, un 39,12 por ciento del total de infectados, de forma que el número de contagiados en 24 horas se acerca al de curados.

Aunque los fallecidos diarios conservan la tendencia «descendente oscilante», hoy subió un 3,24 por ciento, es todavía demasiado alta, según Sanidad.

Estas cifras muestran que las tendencias son “en principio buenas”, afirmó Simón, que hoy se reincorporó a su puesto después de haber sufrido la enfermedad.

Simón destacó también un descenso en el incremento de hospitalizados e ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI), aunque reconoció la acumulación de pacientes en estos servicios, con estancias que pueden superar las dos semanas, por lo que “siguen estando en situación de alto estrés”.

Sin embargo, el epidemiólogo instó de nuevo a valorar los datos “con un poco de cuidado”, porque además de que todos los martes se produce un aumento de muertes debido al reajuste de datos del sábado y el domingo, esta ocasión es “un tanto peculiar”, porque se han encadenado varios festivos por la pasada Semana Santa.

Simón advirtió también de que los datos que se conocen son de notificaciones, que van con retraso respecto a la transmisión real de la enfermedad. “No sabemos si el nivel de transmisión está tan acorde con el descenso de casos, o incluso podría estar por encima”, concluyó.

La región de Madrid continúa siendo la más afectada por la pandemia, con 48.048 casos registrados y 6.568 fallecimientos, seguida de Cataluña, que tiene 35.197 casos y 3.666 muertes.

Francia: con casi 15 mil muertos, extienden la cuarentena hasta el 11 de mayo

El presidente Emmanuel Macron anunció que se extenderá el aislamiento hasta el próximo 11 de mayo. Después de reabrirán «progresivamente» las escuelas, pero los adultos mayores continuarán en sus casas.



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes prorrogará hasta el 11 de mayo próximo el “confinamiento estricto” dispuesto para enfrentar la pandemia de coronavirus, que ya cobró la vida de cerca de 15.000 personas en el país.

Solo a partir de esa fecha se reabrirán “progresivamente” las guarderías y las escuelas, dijo el mandatario en un mensaje a través de la cadena oficial de radio y televisión. “Hay demasiados niños en barrios de bajos ingresos que están privados de la escuela y no se les puede ayudar de la misma manera, y las desigualdades en vivienda son aun más marcadas”, justificó.

Macron dijo que la salida progresiva de la cuarentena se basará en los resultados de pruebas masivas que entonces estarán disponibles para todas las personas que tengan síntomas compatibles con los de coronavirus.

Asimismo, advirtió que a partir del 11 de mayo se mantendrán el aislamiento de personas mayores o con enfermedades crónicas, así como el cierre de bares, restaurantes y hoteles. El jefe del Estado destacó hechos realizados en las últimas semanas, tales como la duplicación de las camas en terapia intensiva, la organización de la educación a distancia y la repatriación de miles de franceses, a los que calificó como “éxitos”.

No obstante, reconoció que Francia “obviamente no estaba suficientemente preparada” para enfrentar la pandemia. “Nos quedamos sin batas, guantes, gel; no pudimos distribuir tantos barbijos como nos hubiera gustado; he visto fallas, incluso demasiada lentitud, procedimientos innecesarios, debilidades en nuestra logística”, enumeró.

Francia es el cuarto país en el mundo más afectado por la pandemia de coronavirus, tanto por cantidad de contagios como de fallecidos por la enfermedad, precedido por Estados Unidos, Italia y España. El Ministerio de Sanidad reportó hoy que 335 personas murieron en hospitales por coronavirus en las últimas 24 horas, después de que ayer fallecieran 561, por lo que consideró que la curva de contagios entró en una “meseta”.

De todos modos, a esos 335 decesos deben sumarse otros 239 registrados en geriátricos y otros establecimientos, lo que elevó a 14.967 el total de muertes por coronavirus en el país. Además, Francia registra 98.076 casos comprobados de contagio -con 2.673 positivos en las últimas 24 horas-, de los cuales 32.113 estaban internados en salas comunes, 6.821 en terapia intensiva y 27.718 se recuperaron, según el balance oficial. “La dinámica observada en los últimos días parece confirmarse; el impacto de la pandemia es importante y Francia se encuentra actualmente en una fase de meseta”, sostuvo el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

Sin embargo, la base de datos en línea de la universidad estadounidense Johns Hopkins atribuía esta tarde a Francia 137.873 casos confirmados de coronavirus y coincidía con el reporte oficial en la cantidad de fallecidos.

