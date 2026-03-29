Los valencianos volvieron a vivir su tradición con una nueva “cremá” de su monumento fallero

Puntual, con buen cantidad de público en las cercanías y aún bajo amenaza de una lluvia que finalmente llegaría durante la madrugada, se concretó una nueva edición de la “cremá” del monumento de esta 72ª Falla Valenciana, que como cada año tiene este acontecimiento público en el paseo costanero céntrico, frente a la rambla.

Con fuegos artificiales que complementaron el espectáculo, el encendido del monumento que siempre tiene un fuerte dosis de sátira vinculada a la actualidad se concretó a última hora de la noche con participación de directivos y socios de la colectividad valenciana en Mar del Plata y autoridades locales, tanto municipales como de instituciones civiles del distrito, entre ellas el intendente Agustín Neme.

Fue un verdadero show de color este que se generó con las llamas que bien pronto avanzaron sobre las figuras que para esta oportunidad desarrolló y montó Cesc Merlini bajo el nomre “Sudestada y temblor”, con alegorías a momentos que ha vivido la ciudad en estos últimos tiempos.

El público debió ubicarse a buena distancia, q en esta oportunidad sobre el Boulevard Peralta Ramos y también sobre la plaza Colón, ya que no tienen autorización para ubicarse sobre la rambla, en estos tiempos sometida a obras de renovación.

Con sus celulares, los presentes se ocuparon de eternizar este momento con cientos de teléfonos que grabaron en video y fotografiaron este paso a paso que comenzó con la presentación de este show a puro fuegos de artificio. Un show muy aplaudido por los presentes.

Los valencianos viven este momento con enorme emoción y ya hace tiempo que están ubicados en la zona. En las últimas semanas dispusieron este monumento, afectado de manera parcial por lluvias importantes que dañaron parte de su infraestructura. Todos quisieron quedarse con un recuerdo.

Al encendido del monumento se sumó la presentación con baile de grupos de la colectividad valenciana. Sus miembros comparten esta momento con alegría, rescatando una tradición de su tierra natal y con la decisión siempre de mantenerla para sus futuras y nuevas generaciones.

También se sumó a esta propuesta la Guardia Nacional del Mar con sus coreografías y los recorridos de algunos grupos como aquellos que comparten la pasión por las motonetas de estilo y los propietarios de automóviles Fiat 600.

Fotos y videos: gentileza @dronmardelplata/ Pablo Funes

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios