LOS VECINOS AUTOCONVOCADOS DE ESTACIÓN CHAPADMALAL SE ORGANIZAN

Los Vecinos Autoconvocados de Estación Chapadmalal volvieron a reunirse por la red de agua corriente. Hicieron un análisis sobre la reunión en OSSE y comenzaron a planificar el armado de una Junta Vecinal para poder canalizar los reclamos hacia los organismos correspondientes. La reunión se llevó a cabo en el Club Chapadmalal y contó con la presencia del Defensor del Pueblo, Daniel Barragán.

Luego de tres reuniones en el mismo espacio (cedido por las autoridades del club Chapadmalal), las y los vecinos Autoconvocados mantuvieron una extensa charla sobre los resultados de ka reunión mantenida con los directivos y equipos técnicos de Obras Sanitarias. Más allá de la promesa de Carlos Katz de avanzar en un proyecto que derive en la solicitud de financiación para llevar la red de agua corriente al barrio, también se analizó el trabajo de distribución de agua que comenzó a realizar OSSE dos veces a la semana con un vehículo propio, algo que venían reclamando los Vecinos Autoconvocados desde sus primeras reuniones. Si bien fue recibido muy bien por las y los vecinos durante la primera semana, los mismos continúan monitoreando la distribución para que ninguna familia del barrio se quede sin agua.

Dentro de los temas abordados surgieron pedidos de luminarias para el sector del ingreso a Estación Chapadmalal por la ruta 88, (La semana pasada falleció un vecino al ser atropellado por un vehículo en horas de la noche) un mejoramiento en el engranzado de las calles, mejora del servicio de la Empresa Batán S.A, entre otras cosas. Sobre esta situación se expidió Ariel Greco, uno de los vecinos que forma parte del grupo de Autoconvocados.

«Si bien las primeras reuniones se fueron generando por la necesidad de una red de agua corriente y mejorar la distribución de la misma en el barrio, la gran cantidad de necesidades, sobre todo en Derechos básicos para la vida diaria de cualquier vecindad, en conjunto con el grupo de vecinas y vecinos Autoconvocados hemos decidido, en forma paulatina, ir forjando el nacimiento de una Junta Vecinal en Estación Chapadmalal. Si bien existe una Sociedad de Fomento, la misma no estaría representando los intereses del barrio y por pedido de la mayoria de las y los vecinos iremos camino a poder diseñar una herramienta que nos permita trabajar en conjunto para ir en búsqueda de los servicios esenciales que necesitan las familias para vivir dignamente. Hay temas como el agua, las calles, la inseguridad, la atención del servicio salud, etc. Estación Chapadmalal se encuentra dentro del Partido de General Pueyrredón y su comunidad merece tener el mismo trato que cualquier habitante de otro rincón del Municipio. No queremos asistencialismo, sólo poder trabajar en conjunto con las autoridades municipales, provinciales y nacionales para que nuestros pibes crezcan con las mismas oportunidades que cualquier otra niña o niño, también que nuestros abuelos puedan transitar sus días con una mejor calidad de vida», señalaron.

Estación Chapadmalal está comenzando a organizarce para luchar por Derechos Humanos consagrados universalmente pero, muchos, hoy vulnerados en ese sector cercano a Mar del Plata y Batán.

