 LOVE UP! SE QUEDA EN MAR DEL PLATA HASTA EL 5 DE ABRIL TRAS SUPERAR LOS 65 MIL VISITANTES 

A dos mes y medio de su apertura, LOVE UP!, la experiencia más interactiva e instagrameable del verano, continúa batiendo récords y anuncia la extensión de su estadía como gesto de agradecimiento al público y a la ciudad que la recibió con entusiasmo. Con más de 65 mil visitantes, la propuesta se consolida como el fenómeno recreativo más destacado de la temporada.

Ubicado en el emblemático NH Gran Hotel Provincial, LOVE UP! propone un recorrido sensorial que fusiona arte, tecnología y entretenimiento en un formato innovador, pensado para todas las edades. Miles de familias, parejas y grupos de amigos ya compartieron esta experiencia que invita a sentir, jugar, fotografiar y emocionarse.

Desde su inauguración, la respuesta del público fue masiva, convirtiendo a LOVE UP! en la atracción más elegida del verano 2026. El impacto también se reflejó en redes sociales, con miles de publicaciones, historias y reels que acompañaron la viralidad del recorrido y el entusiasmo de quienes lo visitaron.

“La respuesta del público superó todas las expectativas y confirma que Mar del Plata sigue apostando a propuestas innovadoras que combinan cultura, tecnología y entretenimiento. Por eso LOVE UP! extiende su estadía hasta el mes de abril”, expresaron desde la producción.

Con 17 estaciones interactivas que invitan a vivir el amor en todas sus formas, LOVE UP! continúa recibiendo visitantes todos los días y se reafirma como uno de los grandes hitos culturales y turísticos del verano marplatense.

Horarios

Lunes a jueves: de 14 a 22 hs

Viernes: de 14 a 23 hs

Sábados, domingos y feriados: de 10 a 23 hs

Entradas hasta el 5 de abril

Valores:

Entrada General: $15.000

Menores de 3 años: sin cargo

Pack Familiar (solo online): $50.000 (4 entradas)

CUD (solo boletería): $7.500

Lunes a jueves, de 14 a 15 hs: niños de 3 a 11 años $12.000

Las entradas pueden adquirirse a través de Fever o en boletería del NH Gran Hotel Provincial.

Comentarios

comentarios