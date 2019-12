Lucas Sigismonti es nuevo jugador del Baskonia

Tras varias conversaciones y un viaje de por medio, Kimberley y la institución europea llegaron a un acuerdo por el alero de 16 años que milita en el Dragón volverá a España el 8 de enero para sumarse definitivamente a los entrenamientos.

Si bien era algo que estaba latente, en la tarde de este lunes 23 de diciembre se terminó de concretar el pase de Lucas Sigismonti al Baskonia de España. El jugador de las divisiones inferiores de Kimberley ya había viajado invitado por la institución europea a principios de noviembre cuando dejó una positiva imagen que aceleró las negociaciones.

“Es un sueño, ojalá se dé todo bien porque es lo que más quiero”, anunciaba Lucas Sigismonti hace poco más de un mes cuando volvió de una experiencia que ya de por sí era satisfactoria. Y finalmente el llamado llegó. Mediante Juan Pedro Cazorla, el Baskonia demostró de manera firme su interés por el juvenil que además integra la Selección Argentina u17.

Aunque en un principio va a competir en una categoría junior, que Cazorla sea el intermediario es un buen augurio para Lucas ya que es el tercer jugador más joven en debutar en la Liga Endesa. El otro aspecto positivo será que, como marplatense, no estará solo ya que allá se encuentran Patricio Garino y Lucas Vildoza, algo que sin dudas ayudará a la adaptación.

“Tuve la suerte de que Pato (Garino) me invitó a comer y hablamos mucho acerca del club. Me llamó la atención la intensidad con la que entrenan, eso es algo a lo que me voy a tener que acostumbrar lo más rápido posible para poder pelear un puesto”, sostuvo Sigismonti.

“Nunca me imaginé todo esto, es mucho más de lo que creía, por eso quiero dar lo máximo de mi para poder llegar al equipo profesional y vivir del básquet que es lo que me gusta desde chico”, agregó el subcampeón sudamericano.

“Es una satisfacción muy grande para el club que un jugador se vaya a semejante club y semejante liga. Obviamente esto quiere decir que es parte de un trabajo que se viene desarrollando en el básquet de Kimberley desde hace muchísimos años y refuerza el concepto de que del club salen grandes jugadores como Marcos Mata, Selem Safar, Diego Cavaco, Emiliano Basabe, entre otros”, comentó con gran orgullo Luciano Mignini.

“Ojalá que esto sea un trampolín para que muchos chicos vengan al club a querer formarse acá porque estamos demostrando que el trabajo que se hace es serio y siempre cuidando a los jugadores que son lo más importante”, agregó el presidente kimberleño.

Lucas viajará el 8 de enero hacia Vitoria, al norte de España, donde se encuentra la sede del Baskonia y residirá en su estadía europea.

