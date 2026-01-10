LUCIANO PEREYRA LLEGA A MAR DEL PLATA CON SU TOUR «TE SIGO AMANDO» : ULTIMAS ENTRADAS A LA VENTA

23 Y 24 DE ENERO – UNICAS 2 FUNCIONES CLUB ONCE UNIDOS

Luciano Pereyra, uno de los artistas más queridos y consagrados de la música latina, regresa a Mar del Plata con un espectáculo imperdible y una puesta en escena totalmente renovada. En el marco de su nueva gira «Te Sigo Amando», el cantautor argentino brindará una serie de shows que prometen emoción, romanticismo y todo el carisma que lo caracteriza. La cita será el 23 y 24 de enero en el estadio de Once Unidos.

Con más de 25 años de carrera, 15 álbumes editados y millones de reproducciones en plataformas digitales, Luciano ha conquistado escenarios de todo el mundo. Ganador de múltiples Premios Gardel, las Gaviotas de Plata y Oro en el Festival de Viña del Mar y nominado en dos ocasiones al Latin Grammy, su carrera es sinónimo de éxito y reconocimiento internacional.

Ha colaborado con grandes figuras internacionales como Alejandro Fernández, Carlos Vives, Alejandro Sanz, David Bisbal, Juan Gabriel, Juanes, Los Ángeles Azules, Raphael, Luis Fonsi, Lang Lang, Pedro Capó, Nacho y Silvestre Dangond entre otros.

Este regreso a Mar del Plata es una cita obligada para todos sus seguidores, quienes podrán disfrutar en vivo de su inconfundible voz, su energía y las canciones que han marcado generaciones.

Las entradas a están a la venta por Ar Ticket

