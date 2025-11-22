Luck Ra, Euge Quevedo y Ángela Leiva gratis: ¿Cuándo será la Fiesta del Ternero?

Se realizó una conferencia de prensa para anunciar la programación artística de la 52ª edición del tradicional evento

La Asociación Civil Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra realizó una conferencia de prensa en su sede para anunciar la programación artística de la 52ª edición del tradicional evento, que se desarrollará del 8 al 15 de marzo de 2026.

El presidente de la entidad, Gustavo Taylor, destacó el trabajo de socios, colaboradores y vecinos de Ayacucho para sostener la celebración. Señaló que las ediciones anteriores dejaron un estándar elevado y que el objetivo es mantener el rumbo para ofrecer un festival acorde a las expectativas de la comunidad y la región. Luego, el vicepresidente Javier Echauri detalló los números confirmados.

El viernes 13 de marzo actuarán Eugenia Quevedo junto a La Banda de Carlitos, y Ángela Leiva, presentaciones que tendrán lugar en el Patio de Tierra.

Para el sábado, la comisión anunció la participación de Pinky y Damo de Un Poco de Ruido, además del artista Luck Ra. La organización informó que se trata de un espectáculo solicitado por distintos sectores del público.

La programación folclórica incluirá a Cincocopas, Agustina Romero y la presentación especial de Román Ramonda, quien formará parte del cierre del domingo durante el Día de la Yerra. La Peña también contará con una variedad de artistas, entre ellos Bocha Lobosco, y resta confirmar la presencia de un referente del género para completar la grilla.

Las autoridades anticiparon que en las próximas semanas se sumarán nuevos artistas y novedades vinculadas al evento. Además, informaron que la venta anticipada de entradas estará disponible para quienes deseen consultar las opciones ofrecidas por la comisión organizadora.

