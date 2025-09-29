Luego de un domingo espectacular, cómo estará el clima este lunes 29 de septiembre en Mar del Plata

El cielo estará cubierto durante todo el día, con probabilidad de precipitaciones por la noche, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Después de un domingo con un clima espectacular, este lunes 29 de septiembre se espera una temperatura agradable, pero una jornada más nublada en Mar del Plata.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a la mañana el cielo estará mayormente nublado y a la tarde estará definitivamente nublado. Sin embargo, a la noche habrá chaparrones, con 10 a 40% de probabilidades de lluvia.

La temperatura estará un poco más elevada que en días anteriores. La mínima será de 15º C, a la tarde alcanzará una máxima de 20º C y a la noche bajará a 16º C.

En cuanto al viento, primero soplará del este a 13-22 kilómetros por hora, pero a partir de la tarde virará al norte bajo la misma intensidad.

Fuente: Mi8

