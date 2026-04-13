Luis Mora: «Esto es otra puñalada por la espalda, me queda la sensación de una condena injusta»

El padre de Martín Mora Negretti, asesinado en 2022, habló con Canal 8 tras conocer la condena al homicida de su hijo. La pareja de Julio César Bibbó fue condenada a perpetua, pero el Tribunal condenó al hombre a 25 años.

El padre de Martín Mora Negretti habló con los medios tras la condena a 25 años de prisión otorgada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 a Julio César Bibbó, acusado del asesinato del joven el 19 de junio de 2022. La sensación de Luis Mora, al igual que la de todos los presentes, fue de sorpresa: «Esperaba una perpetua más».

«No entiendo por qué se tomó la calificación de coautor. No entiendo nada. Es una pena alta perono es la que corresponde. Mi hijo por lo menos va a sentir la satisfacción de que traté de hacer justicia por todos los medios. Hoy tengo que escuchar una condena de 25 años cuando el fiscal pidió 40 años. Estoy muy dolido. Hay un autor material demostrado con todas las pruebas y con una coautora, ¿son dos coautores ahora? No entiendo el fallo, no soy abogado pero pretendo que se haga justicia por mi hijo», dijo el hombre en la puerta del tribunal.

El mismo cambió la acusación a Bibbó una semana después de que su pareja,Evelyn Vera González, fuera penada a perpetua por un juicio por jurados. «Espero que este señor no tenga salidas transitorias, no tenga premios, nada. Ya eso sería el colmo de los colmos. Mi hijo no tuvo ningún derecho, merece descansar en paz», agregó Mora.

«Cumplí con mi palabra, con la ley y la justicia para él, pero esperaba otra cosa en esta última condena. No esperaba una respuesta así del tribunal, pero hay que allanarse a lo que determina la Justicia. Puedo entender o no los argumentos de la condena pero me llevo la sensación de que es una condena injusta y que queda poco por delante para poder hacer. Vamos a apelar el fallo porque la condena pedida por el fiscal era de cadena perpetua sin beneficios», reflexionó.

«Tuve el ‘regalo’ de tener a mi hijo en una camilla de la morgue del Interzonal el Día del Padre y ahora me da otra puñalada por la espalda la Justicia con esta condena», finalizó Mora.

Este lunes y contra todo pronóstico, la condena a Julio César Bibbó conmocionó a la familia de Mora Negretti: el tribunal compuesto por los jueces Alexis Simaz, Roberto Falcone y Federico Waker Schroder lo consideró coautor material del homicidio del joven de 30 años y, desde hoy, cumplirá su condena en la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

El fiscal a cargo de la investigación del hecho, Leandro Arévalo, había pedido la pena máxima por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios