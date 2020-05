Lunes 4 de mayo: 6 actividades online para disfrutar en casa

En tiempos de cuarentena, una guía diaria con varias propuestas culturales elegidas especialmente para aprovechar de forma gratuita y a través de internet

“Canción de Caminantes”, de María Elena Walsh interpretada por el Coro Polifónico Nacional

La Dirección Nacional de Organismos Estables, que depende de la Secretaría de Gestión Cultural Ministerio de Cultura de la Nación, presenta la interpretación del clásico de la compositora y escritora argentina y que realizaron todos los integrantes del Coro Polifónico Nacional desde sus casas mientras cumplen con la cuarentena preventiva y obligatoria.

Lo hicieron bajo la dirección de Antonio Domenighini, piano y arreglo de Popi Spatocco, edición musical de Andrés Ascenio, edición audiovisual de Mariela Bolatti y con la coordinación general: Ricardo Saltón

Puede verse en este enlace.

La Feria del Libro de Buenos Aires en casa

La feria más importante del país debería haber abierto sus puertas la semana pasada, pero la pandemia de coronavirus obligó a que este año se viva de manera virtual a través de su enorme y riquísimo archivo de ediciones anteriores y material producido para esta versión online. Aquí, algunas de las de hoy:

Charla literaria y presentación de libro de Arturo Pérez Reverte, quien conversa con Jorge Fernández Díaz sobre su libro Sabotaje, de la serie Falcó, que se completa como trilogía con esta novela. Ver video aquí

Títeres, Teatro de Objetos “Noticaverna” – capítulo 1. Es una creación en tres capítulos y para todo público. Por la Articulada Compañía Escénica. Ver video aquí

Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires 2020: El poeta chileno Carlos Cociña nos lee su poesía. Ver video aquí.

“La coherencia del caos”, de Anahí Farfán

Es un documental sobre el artista Luis Felipe Noé y su concepto en torno al caos en sus obras. Noé es un artista plástico, crítico de arte y docente argentino.

Ya está disponible online y puede verse en este enlace.

#TABAviendocine

Este lunes desde las 19:00, se transmitirán dos cortometrajes y una película realizados y producidos por Temporada Alta Girona: The One Project 1: The missing point; The One Project 2: Restos de cosas y Migranland, de Alex Rigola. Gratis online.

La propuesta inicia a las 19:00 con The missing part, una pieza de cine dirigida y protagonizada por Baro d’Evel que acerca al particular universo de esta compañía franco-catalana. Este cortometraje es el primer capítulo de una aventura llamada The ONE project. Un reto artístico impulsado por el Festival Temporada Alta, Nanouk Films y el centro Arts Santa Mònica de Barcelona que une el cine y el mundo de las artes escénicas. El primer proyecto se centra en la familia humana en convivencia con los animales para hacer una reflexión sobre el papel del arte y está protagonizada por los mismos Baro d’Evel (padre, madre e hija) y sus animales. The missing part se estrenó en el Arts Santa Mònica de Barcelona y en Temporada Alta de 2016.

Continúa con One Project #2 – Restos de cosas, las 19:30 y cierra a las 20:00 con Migranland.

Puede verse en este enlace.

Cursos online para sobrevivir al aislamiento, con la escritora Patricia Suárez

La escritora y dramaturga, Patricia Suárez, ofrecerá una serie de cursos online para transitar los días de aislamiento con creatividad desde el 8 de mayo y se extenderá todo el mes. “No se necesita experiencia previa sino ganas de viajar con la mente hacia otros lugares y qué mejor que la literatura para lograrlo”, asegura.

Para quienes quieran, ya pueden participar del sorteo de una beca para ser parte de los cursos “Dramarutgia según Oscar Wilde”, “Cuento fantástico argentino” y “Literatura infantil” en los que revelará tips y herramientas para escribir. Además ofrece vivos en Instagram con propuestas gratuitas para todos los que gusten sumarse a su cuenta en esa red.

Música de Córdoba para pasar la cuarentena y en lenguaje de señas: Enzo Vergara presenta “Un día a la vez”

Es músico cordobés y primer bandoneonista de folk-pop, compuso Un día a la vez durante 2019 y decidió ofrecerlo al público para alentar sus días durante el aislamiento. “En tiempos de pandemia, un mensaje de esperanza”, dice.

Enzo Vergara, nieto de Don Pedro Vergara, reunió a sus músicos para que lo acompañen #DesdeCasa a realizar el video de Un día a la vez, uno de los temas de su primer disco solista lanzado en abril 2019. La producción cuenta con la participación de la actriz Brenda Kaplan, quien aportó toda la frescura y simpatía intepretando la canción en lenguaje de señas.

Puede verse el video en este enlace o escucharse en este link.

Fuente: infobae.com

Comentarios

comentarios