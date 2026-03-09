Lunes rojo en los mercados: las bolsas de Asia se hundieron hasta 6%, cae Wall Street y vuela el petróleo

Las bolsas del mundo se hunden ante las preocupaciones que genera la guerra en Medio Oriente. Los futuros de Wall Street anticipan nuevas bajas, mientras se dispara el petróleo, que volvió a superar los u$s100 el barril, niveles no vistos desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Los mercados internacionales arrancaron la semana con fuertes señales de pánico financiero, en medio de la incertidumbre global provocada por la guerra en Medio Oriente y el creciente miedo por parte de los inversores de que el conflicto en Irán no terminará en tan solo unas semanas, como había planteado originalmente el presidente de EEUU, Donald Trump.

Los mercados asiáticos fueron los primeros en acusar el golpe. La situación generó especial preocupación en Japón, la cuarta economía del mundo, que además es el quinto mayor importador de crudo, con cerca del 95% de su abastecimiento proveniente de Medio Oriente.

El índice Nikkei 225 de Japón se desplomó 5,24%, reflejando el nerviosismo de los inversores ante el riesgo de una escalada del conflicto y su impacto sobre el suministro energético mundial.

Ante este panorama, la primera ministra japonesa Sanae Takaichi informó que el país dispone de reservas estratégicas equivalentes a 254 días de consumo interno. Según reportó la agencia Kyodo News, el gobierno evalúa liberar parte de esas reservas para estabilizar el mercado.

La dependencia energética también alcanzó a Corea del Sur, que se ubica como el cuarto mayor importador de petróleo del mundo, con el índice KOSPI de Corea del Sur habiendo cerrado con un retroceso del 6%.

El tono negativo también se replicó en China, que continúa siendo el principal comprador de crudo a nivel internacional: el Shanghai Composite de la bolsa de Shanghái y el Hang Seng de Hong Kong cayeron 0,7% y 1,4% respectivamente.

Otros indicadores que despiertan alerta en los mercados

El clima negativo también se refleja en los futuros de Wall Street, que anticipan una jornada complicada: el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York, el S&P 500 cae 1,12%, en el «premarket», mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 1,16%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 1,24% a la baja.

La tensión también quedó reflejada en el VIX, conocido como el “índice del miedo”, que saltó 12%, una señal de que el mercado espera fuertes oscilaciones en los activos financieros, para luego moderarse en un alza superior al 8%. En el mercado de futuros, anota un incremento de 4,02%.

En Europa, el Euro Stoxx cae 1,82%. A nivel local, las bajas son generalizadas: el DAX alemán retrocede 1,32% y el CAC francés acompaña con 1,92%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido anota un descenso de 1,18%.

Commodities: el petróleo supera los u$s100, pero los metales bajan

En paralelo, el sector energético registra movimientos extremos. El crudo West Texas Intermediate llegó a dispararse hasta 25,17%, aunque al momento de la nota avanza más de 13,7%, con una cotización de u$s103,34, su nivel más alto desde junio de 2022, en plena invasión rusa a Ucrania.

De manera similar, el Brent llegó a subir 24,29%, para moderarse en alza del 13,3% en medio de temores por posibles interrupciones en la producción y transporte de petróleo. De esta forma, el crudo que se vende en el mercado del Mar de Norte actualmente se vende a u$s105,5.

En contraste, algunos activos considerados refugio registraban caídas. El oro cede 1,28% mientras el dólar se posiciona como refugio de valor. La plata pierde 1,15%. En el mercado agrícola, en cambio, predominaban las subas: el trigo avanza 0,69%, el maíz subía 1,52% y la soja registra una mejora de 1,32%, en un contexto de incertidumbre global que suele impulsar los precios de las materias primas.

